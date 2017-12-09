Белорусские биатлонистки сражаются в эстафете в Хохфильцене. Онлайн TUT!

Женская эстафета 4×6 км завершит программу 2-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. После конфуза мужской белорусской команды настроение болельщиками возьмутся поднимать наши девушки.

Штаб белорусской команды заявил на гонку Надежду Скардино, Ирину Кривко, Надежду Писареву и Дарью Домрачеву. В таком порядке биатлонистки выйдут на трассу. Белорусская дружина получила 8-й стартовый номер, всего заявлена 21 команда.

Команды-фавориты заявили такие составы:

Германия (№ 1): Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер.

Немки без Дениз Херрманн.

Франция (№ 2): Мари Дорен Абер, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон.

Украина (№ 3): Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная.

Норвегия (№ 4): Ингрид Ланмарк Тандревольд, Хильде Фенне, Сюнневе Сулемдаль, Марте Улсбю.

Норвежки без Тирилль Экхофф.

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