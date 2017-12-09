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Белорусские биатлонистки сражаются в эстафете в Хохфильцене. Онлайн TUT!
Женская эстафета 4×6 км завершит программу 2-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. После
Штаб белорусской команды заявил на гонку Надежду Скардино, Ирину Кривко, Надежду Писареву и Дарью Домрачеву. В таком порядке биатлонистки выйдут на трассу. Белорусская дружина получила 8-й стартовый номер, всего заявлена 21 команда.
Команды-фавориты заявили такие составы:
Германия (№ 1): Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер.
Немки без Дениз Херрманн.
Франция (№ 2): Мари Дорен Абер, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон.
Украина (№ 3): Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная.
Норвегия (№ 4): Ингрид Ланмарк Тандревольд, Хильде Фенне, Сюнневе Сулемдаль, Марте Улсбю.
Норвежки без Тирилль Экхофф.
SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию женской эстафеты.
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Женская эстафета 4×6 км завершит программу 2-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. После конфуза мужской белорусской команды настроение болельщиками...
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