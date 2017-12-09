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Воскресный снегопад в фотографиях Instagram
10.12.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Новогоднее настроение жителям республики погода принесла уже 10 декабря:
В социальных сетях в воскресенье — очень много фотографий заснеженной столицы и других городов. Sputnik собрал несколько красивых снимков — для тех, кому не так повезло с видами из окна в этот день.
По прогнозам синоптиков, в понедельник в Беларуси также сохранится по-настоящему зимняя погода: минусовая температура, а днем местами возможна даже метель.
Уже со вторника в страну придет краткосрочное потепление: в некоторых районах градусники будут показывать до семи градусов тепла, так что красивые виды за окнами не задержатся. Впрочем, во второй половине недели холода и снегопады вернутся.
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Выпавший в ночь с субботы на воскресенье снег стал главным героем публикаций в социальных сетях белорусов.
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