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Воскресный снегопад в фотографиях Instagram

10.12.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Новогоднее настроение жителям республики погода принесла уже 10 декабря: после снегопада оказались заметены дороги, улицы, дома и деревья. Многие белорусы не удержались и сделали красивые снимки.

В социальных сетях в воскресенье — очень много фотографий заснеженной столицы и других городов. Sputnik собрал несколько красивых снимков — для тех, кому не так повезло с видами из окна в этот день.

#np MUNA — Crying On The Bathroom Floor

Публикация от L I E S ▼ 2 4 \ 7 (@lies.24.7) Дек 10 2017 в 3:53 PST

Не нужна нам Лапландия, у нас своя за окном зимняя сказка #снежок❄❄❄

Публикация от Наталья (@natallia_radivilko) Дек 10 2017 в 4:17 PST

#snow #minsk

Публикация от Виталий (@forerq) Дек 10 2017 в 5:38 PST

Сегодня день зимних фото. Невероятная красота вокруг! ❄❄❄ #minsk #минск #паркпобеды #beauty #snow #snowtown #снежныйгород #красотавокругнас #зима2017 #belarus #беларусь #BY #winter #winter2017 #farytale #зимняясказка #красота #ilikeit #морозно

Публикация от Sveta (@sveta.a.voronova) Дек 10 2017 в 1:59 PST

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Беларуси также сохранится по-настоящему зимняя погода: минусовая температура, а днем местами возможна даже метель.

Уже со вторника в страну придет краткосрочное потепление: в некоторых районах градусники будут показывать до семи градусов тепла, так что красивые виды за окнами не задержатся. Впрочем, во второй половине недели холода и снегопады вернутся.

Предварительный прогноз: снег на Новый год будет>>

 
Теги: Минск
 
 
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Выпавший в ночь с субботы на воскресенье снег стал главным героем публикаций в социальных сетях белорусов.

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