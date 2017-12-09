Воскресный снегопад в фотографиях Instagram

Новогоднее настроение жителям республики погода принесла уже 10 декабря: после снегопада оказались заметены дороги, улицы, дома и деревья. Многие белорусы не удержались и сделали красивые снимки.

В социальных сетях в воскресенье — очень много фотографий заснеженной столицы и других городов. Sputnik собрал несколько красивых снимков — для тех, кому не так повезло с видами из окна в этот день.

#np MUNA — Crying On The Bathroom Floor Публикация от L I E S ▼ 2 4 \ 7 (@lies.24.7) Дек 10 2017 в 3:53 PST

Не нужна нам Лапландия, у нас своя за окном зимняя сказка #снежок❄❄❄ Публикация от Наталья (@natallia_radivilko) Дек 10 2017 в 4:17 PST

#snow #minsk Публикация от Виталий (@forerq) Дек 10 2017 в 5:38 PST

Публикация от ✖ sᴀɴʏᴀ ᴘᴏᴅᴅᴜʙsᴋʏ (@spoddubsky) Дек 10 2017 в 5:25 PST

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Беларуси также сохранится по-настоящему зимняя погода: минусовая температура, а днем местами возможна даже метель.

Уже со вторника в страну придет краткосрочное потепление: в некоторых районах градусники будут показывать до семи градусов тепла, так что красивые виды за окнами не задержатся. Впрочем, во второй половине недели холода и снегопады вернутся.

Предварительный прогноз: снег на Новый год будет>>