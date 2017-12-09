"Новая Фабрика звезд" выходила с осени на российском телеканале "Муз-ТВ". Продюсером шоу выступал Виктор Дробыш, который известен по работе со Стасом Пьехой, Славой и другими популярными артистами.

Была среди участниц и белоруска — 15-летняя минчанка Зина Куприянович. Хотя она и выбыла из шоу за две недели до финала, Дробыш взял ее в группу "Север 17". По итогам проекта группа заняла третье место на "Новой Фабрике звезд" .

Смотрите видео выступления группы "Север 17" с песней "Скинули" на финальном шоу проекта "Новая Фабрика звезд".

Зина Куприянович была известна и до участия в телепроекте — она становилась финалисткой и победительницей многих конкурсов, а также озвучивала главную героиню мультфильма "Моана". На "Новой Фабрике звезд" она взяла себе творческий псевдоним — Зена.