ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска стала призером "Новой Фабрики звезд"

10.12.2017 17:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Новая Фабрика звезд" выходила с осени на российском телеканале "Муз-ТВ". Продюсером шоу выступал Виктор Дробыш, который известен по работе со Стасом Пьехой, Славой и другими популярными артистами.

Белоруска стала призером "Новой Фабрики звезд"
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Актриса Самбурская высмеяла Бузову на сцене "Новой Фабрики звезд"

Была среди участниц и белоруска — 15-летняя минчанка Зина Куприянович. Хотя она и выбыла из шоу за две недели до финала, Дробыш взял ее в группу "Север 17". По итогам проекта группа заняла третье место на "Новой Фабрике звезд".

Смотрите видео выступления группы "Север 17" с песней "Скинули" на финальном шоу проекта "Новая Фабрика звезд".

Зина Куприянович была известна и до участия в телепроекте — она становилась финалисткой и победительницей многих конкурсов, а также озвучивала главную героиню мультфильма "Моана". На "Новой Фабрике звезд" она взяла себе творческий псевдоним — Зена.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Зина Куприянович стала призером "Новой Фабрики звезд" в составе группы "Север 17". Смотрите видео выступления коллектива в финале проекта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресный снегопад в фотографиях Instagram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика