Ежегодный объем всех взяток в мире в настоящее время оценивается в 1 трлн долларов США, сообщили в ООН. Помимо этого мировая экономика дополнительно каждый год теряет 2,6 трлн долларов от коррупционной деятельности, что составляет 5% мирового ВВП.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН определило годовой объем взяток Ежегодный объем всех взяток в мире в настоящее время оценивается в 1 трлн долларов США, сообщили в ООН. Помимо этого мировая экономика дополнительно каждый год...

Каждый год в мире тратится 1 трлн долларов на взятки. Об этом говорится в сообщении Организации объединенных наций (ООН), опубликованном в честь Международного дня борьбы с коррупцией, который праздновался накануне в субботу, 9 декабря.В результате коррупции государства недополучают 2,6 трлн долларов, сумму, эквивалентную 5% мирового ВВП. Согласно данным Программы развития ООН, в развивающихся странах связанные с коррупцией потери превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.«В ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции», — говорится в сообщении международной организации.«Эти цифры ошеломляют, но еще больше удивляет то, что лежит за этими финансовыми махинациями — мир страшной нищеты и неравенства, усугубляющийся искажениями в распределении доходов и решениях о государственных расходах, на которые влияет коррупция», — отметил ​глава департамента управления по поддержке миростроительства ПРООН Патрик Кеулерс.Он упомянул расследования панамских и райских архивов и подчеркнул, что эти материалы журналистов показали масштаб всех скрытых мировых богатств, которые скрываются в офшорах. Он также ссылается на данные аналитиков Oxfam International, которые подсчитали, что африканские государства ежегодно теряют порядка 14 млрд долларов из-за уклонения от налогов. Кеулерс указывает, что эти деньги могли бы пойти на здравоохранение, чтобы спасти жизни 4 млн детей, или на образование, для того чтобы каждый ребенок в африканских странах мог учиться в школе.Барометр глобальной коррупции 2017 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который в ноябре выпустила Transparency International, показывает, что 38% людей, живущих за чертой бедности, вынуждены платить взятки за доступ к госуслугам. Также авторы исследования пришли к выводу, что высокие уровни взяток связаны с низким уровнем грамотности среди молодежи, пишет