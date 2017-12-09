Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромным поражением завершили 2017 год, уступив в матче 20-го тура российской премьер-лиги столичному «Спартаку».



Пиротехническое шоу фанатов «Спартака» Фото: «Чемпионат»

«Спартак» — ЦСКА — 3:0

10 декабря. Москва. «Открытие Арена». 44 062 зрителя (вместимость — 45 360).

Судья: А. Николаев (Москва).

«Спартак»: Селехов, Ещенко, Таски, Кутепов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Роша, 81), Самедов (Пашалич, 65), Промесс, Адриано (Зе Луиш, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Кучаев, 79), Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо (Макаров, 87).

Голы: 1:0 — Промес (10), 2:0 — Промес (61, пас — Луиш Адриано), 3:0 — Пашалич (90+8, пас — Зе Луиш).

Удары: 10−7.

Удары в створ ворот: 6−2.

Фолы: 3−12.

Угловые: 5−3.

Владение мячом: 39%-61%.

Предупреждения: Головин (78), Вернблум (87), Набабкин (89), В. Березуцкий (90+2), Васин (90).

После разгрома 0:7 в Ливерпуле в Лиге чемпионов мотивировать «Спартак» на московское дерби не требовалось. Уязвленные конфузом в Англии «красно-белые» превосходили армейцев практически во всех компонентах и в итоге добились крупной победы.

В составе победителей два гола на счету голландского легионера Квинси Промеса, еще один мяч забил хорватский полузащитник Марио Пашалич.

Для «Спартака» это пятая кряду победу в чемпионате России, с 37 очками он поднялся на 2-е место в турнирной таблице.

У ЦСКА прервалась серия из трех побед, армейцы с 35 баллами опустились на 5-ю строку.

ЦСКА не терпел от «Спартака» разгромных поражений более 4 лет — с 22 сентября 2013 года (0:3).

Из-за использования фанатами пиротехники матч дважды был остановлен московским рефери Алексеем Николаевым.



Фото: «Чемпионат»

В первом тайме отличились поклонники «Спартака», во втором — фанаты ЦСКА.

Из-за густого дыма над полем командам даже приходилось уходить в подтрибунное помещение.

Ко второму тайму судьи добавили 8 минут, и на последней из них «Спартак» довел свой перевес до крупного.