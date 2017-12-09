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ЦСКА под началом Гончаренко разгромно проиграл "Спартаку", матч 2 раза прерывали из-за фанатов
Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромным поражением завершили 2017 год, уступив в матче 20-го тура российской премьер-лиги столичному «Спартаку».
«Спартак» — ЦСКА — 3:0
10 декабря. Москва. «Открытие Арена». 44 062 зрителя (вместимость — 45 360).
Судья: А. Николаев (Москва).
«Спартак»: Селехов, Ещенко, Таски, Кутепов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Роша, 81), Самедов (Пашалич, 65), Промесс, Адриано (Зе Луиш, 78).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Кучаев, 79), Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо (Макаров, 87).
Голы: 1:0 — Промес (10), 2:0 — Промес (61, пас — Луиш Адриано), 3:0 — Пашалич (90+8, пас — Зе Луиш).
Удары: 10−7.
Удары в створ ворот: 6−2.
Фолы: 3−12.
Угловые: 5−3.
Владение мячом: 39%-61%.
Предупреждения: Головин (78), Вернблум (87), Набабкин (89), В. Березуцкий (90+2), Васин (90).
После
В составе победителей два гола на счету голландского легионера Квинси Промеса, еще один мяч забил хорватский полузащитник Марио Пашалич.
Для «Спартака» это пятая кряду победу в чемпионате России, с 37 очками он поднялся на 2-е место в турнирной таблице.
У ЦСКА прервалась серия из трех побед, армейцы с 35 баллами опустились на 5-ю строку.
ЦСКА не терпел от «Спартака» разгромных поражений более 4 лет — с 22 сентября 2013 года (0:3).
Из-за использования фанатами пиротехники матч дважды был остановлен московским рефери Алексеем Николаевым.
В первом тайме отличились поклонники «Спартака», во втором — фанаты ЦСКА.
Из-за густого дыма над полем командам даже приходилось уходить в подтрибунное помещение.
Ко второму тайму судьи добавили 8 минут, и на последней из них «Спартак» довел свой перевес до крупного.
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Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромным поражением завершили 2017 год, уступив в матче 20-го тура...
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