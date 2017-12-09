В Минском районе взорвался трансформатор?





В Минском районе агрогородке Луговая Слобода ворвался, по предварительной информации, трансформатор. Сам агрогородок и прилегающие населенные пункты остались без электричества. Взрыв был настолько мощный, что вспышка от него была видна за километры.

Как сообщили «Ежедневнику» свидетели происшествия, взрыв произошел в воскресенье приблизительно в 18 часов 30 минут. Вспышка от взрыва была настолько яркой, что была видна за десять километров.

В результате взрыва, полностью без электричества остался агрогородок Луговая Слобода, а также близлежащие населенные пункты.

В МЧС, куда «Ежедневник» обратился за разъяснениями, категорически отказались комментировать ситуацию и причины ее возникновения. Также не стали в МЧС ничего сообщать о масштабах разрушения и наличии пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, на борьбу с последствиями мощного взрыва отправлены множество пожарных расчетов не только Минского, но и Червенского района.