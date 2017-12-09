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В Минском районе взорвался трансформатор?

10.12.2017 21:05 — Разное | Ежедневник  
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В Минском районе взорвался трансформатор?

В Минском районе агрогородке Луговая Слобода ворвался, по предварительной информации, трансформатор. Сам агрогородок и прилегающие населенные пункты остались без электричества. Взрыв был настолько мощный, что вспышка от него была видна за километры.

Как сообщили «Ежедневнику» свидетели происшествия, взрыв произошел в воскресенье  приблизительно в 18 часов 30 минут.   Вспышка от взрыва была  настолько яркой, что была видна за десять километров.

В результате взрыва, полностью без электричества остался агрогородок Луговая Слобода, а также  близлежащие населенные пункты.

В МЧС, куда «Ежедневник» обратился за разъяснениями,  категорически отказались комментировать ситуацию и причины ее возникновения.   Также не стали в МЧС ничего сообщать  о масштабах разрушения и наличии пострадавших.

По свидетельствам очевидцев,  на борьбу с последствиями мощного взрыва отправлены множество пожарных расчетов не только Минского, но и Червенского  района. 

 
 
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В Минском районе агрогородке Луговая Слобода ворвался, по предварительной информации, трансформатор. Сам агрогородок и прилегающие населенные пункты остались...

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