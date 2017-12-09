IBU не дисквалифицировал Союз биатлонистов России, но ограничил его в правах

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не поддержал предложения дисквалифицировать Союз биатлонистов России (СБР) и лишить Тюмень права проведения этапа Кубка мира в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома.



Президент IBU Андерс Бессеберг. Фото: biathlon.by

— Во время заседания прозвучали предложения дисквалифицировать СБР до конца всех разбирательств и отнять у Тюмени право проведения этапа Кубка мира, но их не поддержали, — сообщил источник.

Исполком IBU в воскресенье обсуждал последствия принятого Международным олимпийским комитетом (МОК) решения в отношении участия сборной России в предстоящих Играх. 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) , что не позволяет россиянам выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом.

МОК намерен утвердить список чистых российских спортсменов , которые будут приглашены к участию в статусе «олимпийцев из России».

Этап в Тюмени будет заключительным в календаре Кубка мира и пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. Не стали отнимать у России и два этапа Кубка IBU.

Но в то же время IBU принял решение ограничить Союз биатлонистов России в правах.

— Совет директоров принимает решение МОК от 5 декабря и соглашается с его выполнением. В связи с количеством допинговых нарушений в недавнем прошлом, с вердиктами МОК по трем российским биатлонистам, которые были виновны в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 и с числом биатлонистов, подозреваемых в участии в допинговой системе России либо получении преимуществ от ее существования, был нанесен огромный ущерб биатлону и репутации IBU.

С тем, чтобы стимулировать Союз биатлонистов России на более активную борьбу с допингом и на помощь в обнаружении любых допинговых манипуляций в России, Совет директоров IBU переводит СБР на временное членство с ограниченными правами, — сообщается в пресс-релизе IBU.

Восстановление СБР в полных правах будет рассмотрено позднее, не раньше завершения нынешнего сезона. Условия для его восстановления таковы:

— МОК отменит отстранение Олимпийского комитета России;

— Не будет обнаружено никаких антидопинговых нарушений российскими биатлонистами в период, начинающийся с 1 января 2017 года;

— СБР будет полностью сотрудничать по всем расследованиям, связанным с допинговыми обвинениями.

Ограничение СБР в правах означает, что Россия лишена права голоса на конгрессе, не может проводить конгресс и выдвигать кандидатов на выборы.

Между тем вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров сохранит свой пост, но при этом не сможет выдвинуться на новый срок, если СБР к тому моменту не будет восстановлен в правах, отмечает «Чемпионат» .

Квоты российских команд сохранятся, поскольку новые правила были приняты 17 ноября и обратной силы не имеют.

— Новые антидопинговые правила позволяют применять санкции, но урезание квот и прочее мы не применяем, потому что правила в 2014 году действовали другие. Если в этом году будут массовые нарушения, то будут приняты санкции в соответствии с новыми правилами, — рассказал на пресс-конференции президент IBU Андерс Бессеберг.

Как заявил ТАСС глава IBU Андерс Бессеберг, исполком Международного союза биатлонистов не рассматривал вопрос о полной дисквалификации Союза биатлонистов России.

— Это было длительное и серьезное обсуждение, поскольку это очень серьезный вопрос. Сейчас мы приняли решение о временном членстве, но я должен подчеркнуть, что вопроса о полной дисквалификации СБР речи не шло, — заявил Бессеберг.

— У нас нет достаточных доказательств для этого, — подчеркнул глава IBU.

Правда, вице-президент IBU Виктор Майгуров преподнес информацию о вопросе возможной дисквалификации СБР несколько иначе.

— Прения внутри исполкома были очень жесткими. В течение пяти часов это обсуждалось, и с перевесом в один голос было принято итоговое решение [о дисквалификации СБР]. Начали в пятницу, продолжали в субботу и воскресенье. Реально были долгие дискуссии по этому вопросу. Часть членов исполкома поддерживала решение дисквалифицировать СБР. Не могу сказать, что нас все любят и целуют, но важно принять решение, которое бы не отразилось потом на IBU. Если IBU примет решение, которое не легитимно и на которое легко подать апелляцию, то это отразится на имидже организации. IBU это абсолютно не нужно.

Некоторые наши «друзья» из Исполкома очень хотели бы это сделать, но есть другие, более адекватные люди, которые стараются следовать букве закона. Есть доказательства — есть обвинения. Нет доказательств — никаких обвинений не может быть, — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.