«Если вы хотите, чтобы вам завидовали, ныряйте в тему!» Совладелец «Белагро» - о «цифре» в бизнесе





Зачем автоматизировать производство и что это дает, своим опытом на завершающем семинаре 5 сезона образовательного проекта МТБанка «Бизнес в стиле FLEX» поделился совладелец ГК «Белагро» Андрей Милевич.

Выпускник нархоза начал создавать ГК «Белагро», которая занимается дистрибуцией сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники, запчастей и автокомпонентов, в 1996 году. К настоящему времени ежегодный оборот бизнеса, который охватывает 4 страны и несколько направлений и в котором трудятся 800 человек, составляет 100 млн долларов.

«Зачем нужна автоматизация? В один определенный момент компания разрастается до таких размеров, что ты не можешь ее контролировать», - называет Андрей Милевич главную мотивацию.

Также для его бизнеса цифровизация «услуги по пахоте земель, внесению семян, уборке урожая» важна с точки зрения его конкурентоспособности. В современной истории есть немало примеров, когда отказ или опоздание с цифровой трансформацией оставляли на задворках некогда мощные компании. Андрей Милевич привел пример одной из крупнейших мировых сетей отелей Hilton и продающего около 30% его номерного фонда сервиса Airbnb. Рыночная стоимость Hilton составляет сегодня 3 млрд долларов, Airbnb – перевалила за 35 млрд долларов.

«Как вы думаете, что чувствуют владельцы и акционеры сети отелей Hilton по отношению этим яйцеголовым ребятам, которые придумали такую модель продаж, которая стоит 35 млрд.? Они чувствуют зависть, - говорит Андрей Милевич. - Поэтому если вы хотите, чтобы вам завидовали, ныряйте в эту тему!»

Scrum в помощь

Автоматизацией бизнеса Андрей Милевич начал заниматься 2,5 года назад, начав с системы продаж. К настоящему времени, по его словам, «описано» 90% процессов, проект планируется завершить к Новому году и заняться оцифровкой других направлений, например, HR-подразделения.

Не все было гладко.

«Действовали по наитию, у нас была команда айтишников, маркетологов и руководителей, вовлеченных в этот процесс. За 2,5 года было сделано ничего. То, что мы сделали, мы пытались внедрить и на первом внедрении все посыпалось. Мы обнялись, поплакали и поняли что труба - дело», - рассказывает Андрей Милевич о неудачном опыте.

И тогда на помощь продавцу сельхозтехники пришла IT-отрасль. Вернее, возникший в ее недрах в 2000-х годах метод гибкой разработки программного обеспечения, известный, как Scrum. В настоящее время он все чаще и чаще применяется в других отраслях, включая белорусский бизнес. Партнеры «Белагро», с которыми компания работала ранее по курсу проектного управления, помогли с адаптацией Scrum, и он дал искомый результат при проведении автоматизации системы продаж.

«Скорость и некая система управления, которая дисциплинирует команду, работающую на единую цель», - это главные преимущества, которые Андрей Милевич выделяет при использовании Scrum.

«Один из основных результатов – это сокращение времени проекта в 4-5 раза. Мы автоматизировали то, что хотели сделать за 2,5 года и не сделали, за три месяца и за 2 внедрения», - подводит итоги бизнесмен.

Другой важнейший результат – подчинение команды единой цели и уменьшение числа ошибок.

«Все задачи, которые мы ставим и планируем на Scrum-митингах, попадают в систему и ее невозможно обойти: ты должен прийти и отчитаться», - рассказывает Андрей Милевич. - Что дал Scrum нашей команде, так это то, что он объединил, казалось бы, разных людей – айтишников, которые в своем мире, и практиков, например, маркетологов».

«Есть такое понятие - система управления. Вот эта система управления работает лучше всего. Потому что есть менеджмент задач и неотвратимо ты должен прийти с решенной задачей. Это убыстряет очень процесс, отмазаться не может никто», - продолжает бизнесмен. - Чем хорош этот метод еще – все ошибки видны сразу. Почему мы за 2,5 лет сделали продукт, который не заработал? Потому что в момент, в этой недельной операции, мы не проверяли маленькие кусочки задач».

Что в итоге цифровизация дает компании?

«Чем больше процессов вы описываете, тем больше порядка в компании» и «чем больше процессов автоматизировано, тем выше производительность персонала» - это важнейшие результаты от автоматизации бизнеса. Благодаря «цифре» руководство поняло, сколько специалистов нужно иметь на конкретной территории для лучшего обслуживания клиентов; до автоматизма доведенная процедура работы с дебиторской задолженностью, возвращает ее 90% на досудебном этапе и т.д.

Всего в рамках заключительного в этом году семинара образовательного проекта МТБанка «Бизнес в стиле FLEX», посвященного механизмам оптимизации бизнеса, приняли около 10 спикеров и 200 участников.





Павел Малышко, фото: МТБанк

«Невозможно автоматизировать хаос, – считает директор по корпоративному бизнесу МТБанка считает Павел Малышко. – Следовательно, приступая к автоматизации, предприятие получает возможность формализовать и оптимизировать свои бизнес-процессы. Улучшение самих бизнес-процессов – это первый позитивный эффект. Меняется и поведение потребителя. Коммуницировать с предприятием становится удобнее совершенно в других каналах, нежели ранее. Сохранение и развитие бизнеса в результате миграции бизнес-процессов за вкусами потребителей – это второй позитивный эффект. И конечно же, сокращение операционных расходов после замены человеческого труда на машинный в готовых для этого бизнес-процессах – это третий позитивный эффект.

«Трансформации могут противоречиво восприниматься в компании. Реализация изменений – это сложная задача для любого руководителя. Для ее успешного выполнения (в том числе и в части подготовки команды к ним) используется множество «лучших практик», управленческих инструментов и технологий. В этом контексте наша образовательная программа «Бизнес в стиле FLEX» – хорошая коммуникационная площадка и вклад МТБанка в возможности своих клиентов провести актуальные трансформации бизнеса с наименьшими рисками», - отмечает один из руководителей МТБанка.