Предприятия «Беллегпрома» в этом году не смогут выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель концерна Николай Ефимчик.



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— Планку в 1000 рублей, к сожалению, по легкой промышленности не выполним. В силу того, что традиционно сложилось, что мы не можем заплатить столько, поскольку чаще всего в структуре себестоимости зарплата у нас занимает 25%. Мы очень хотели бы заплатить больше, но тогда мы вылетаем из рынка по конкурентности по ценовому фактору, — пояснил Николай Ефимчик.

По его словам, в декабре легкая промышленность может выйти на среднюю зарплату в 680 рублей.

— К сожалению, больше в этом году не будет, — отметил Николай Ефимчик. — Но в принципе при развитии и выполнении бизнес-планов, которые мы наметили на «Камволе», следующий год у нас уже 1000 рублей, а в 2020-м году — 1100 рублей и выше.

Ранее Николай Ефимчик уже пояснял, почему выйти к концу 2017-го на требуемую зарплату «попиццот» концерну не удастся.

— К сожалению, легкая промышленность традиционно не является высокозарплатной отраслью. Работникам наших предприятий я бы хотел платить больше, но мы тогда вылетим с рынка. В структуре себестоимости зарплата занимает значительное место — до 25%. Должен быть рост производительности над ростом зарплат: вот начались положительные тенденции, их надо удержать. В этом году у нас задача — выйти на зарплату в 800 рублей, а через год, если будет рост, и 1000 рублей дадим. Это мы считаем среднюю зарплату, а я бы предложил учитывать зарплаты ключевых специалистов. Например, на текстильном производстве это ткачи, красильщики, на швейном — швеи, раскройщики. Эти специалисты, к слову, уже значительно больше получают. Но есть же еще много вспомогательных профессий, которые организовывают их работу: те же грузчики, электрики, комплектовщики, уборщики. Им зарплату тоже надо платить, поэтому средняя такая и выходит.