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"Цмокi" в драматичной концовке вырвали победу у 9-кратного чемпиона Эстонии в Единой лиге ВТБ

10.12.2017 22:21 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» 10 декабря в драматичной концовке вырвали победу у 9-кратного чемпиона Эстонии таллиннского «Калева» в домашнем матче Единой лиги ВТБ на площадке Falcon Club Арены.


Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі-Мінск» — «Калев» — 87:84 (19:18, 25:19, 20:22, 23:25).

«Цмокі-Мінск»: Кудрявцев (23), Черапович (20 + 6 подборов), Саддлер (16 + 7 подборов), Кравиш (8 + 11 подборов), Мещеряков (0); Салаш (9), Корж (4), Тростинецкий (4), Вабищевич (3), Семенюк (0).

После половины матча «Цмокі» лидировали с разницей в 7 баллов (44:37), хотя по ходу второй четверти перевес бывал и двузначным.

Но в четвертом периоде гости сумели догнать минчан и даже вырвались вперед. Наставник хозяев Александр Крутиков вынужден был взять тайм-аут.

В напряженной концовке победу «Цмокам» принес дальний бросок шведского легионера Кристофер Черапович на последней минуте. У «Калева» в ответной атаке была возможность отыграться, но минчане выстояли.

Самым результативным в составе хозяев стал капитан Александр Кудрявцев, проведший на площадке 28 минут, набравший 23 очка, сделал 4 голевых паса и совершил 3 перехвата. Именно он забросил важные штрафные на последней минуте, доведя преимущество минчан до «+3».

Лучшим игроком матча в составе «Цмокі-Мінск» признан Крис Черапович: 20 очков, 6 подборов, 4 передачи, 1 перехват и решающий трехочковый в концовке.

Александр Крутиков, главный тренер «Цмокі-Мінск»:

— В первую очередь, хочу поздравить и поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы победили именно благодаря вам. Сегодня, конечно, не хватало Филипа Адамовича на площадке. Но мы неплохо взаимодействовали в нападении, нам удалось создать задел. В целом, я доволен, что выиграли тяжелую игру. Не случайно «Калев» проиграл ЦСКА только 8 очков, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

Дональдас Кайрис, главный тренер «Калева»:

— Это была тяжелая игра. «Цмокі» компенсировали отсутствие травмированных игроков жесткой игрой в защите. Нам пришлось потратить немало сил, чтобы вернуться в игру после большого перерыва. Мы это сделали, и я горжусь своими игроками. Но мы слишком часто фолили и позволили «Цмокам» сделать много штрафных бросков. И, конечно, все решил трехочковый Чераповича — мы просто не сумели его остановить, — сказал Кайрис.

1 ЦСКА 9/0 100
2 Локомотив-Кубань 7/1 87.5
3 Зенит 7/1 87.5
4 УНИКС 6/1 85.7
5 Химки 5/3 62.5
6 Автодор 4/4 50
7 Цмокі-Мінск 4/5 44.4
8 Нижний Новгород 2/5 28.6
9 Енисей 2/5 28.6
10 Астана 2/6 25
11 Парма 2/7 22.2
12 ВЭФ 1/6 14.3
13 Калев 1/8 11.1

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Цмокі» проведут лишь 7 января 2018 года, когда примут питерский «Зенит» на площадке Falcon Club Арены.

А в нынешнем году «драконы» еще успеют 20 декабря принять в Кубке ФИБА датский «Баккен Беарз».

 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" 10 декабря в драматичной концовке вырвали победу у 9-кратного чемпиона Эстонии таллиннского "Калева" в домашнем матче Единой лиги ВТБ на...

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