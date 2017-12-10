Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» 10 декабря в драматичной концовке вырвали победу у 9-кратного чемпиона Эстонии таллиннского «Калева» в домашнем матче Единой лиги ВТБ на площадке Falcon Club Арены.



Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі-Мінск» — «Калев» — 87:84 (19:18, 25:19, 20:22, 23:25).

«Цмокі-Мінск»: Кудрявцев (23), Черапович (20 + 6 подборов), Саддлер (16 + 7 подборов), Кравиш (8 + 11 подборов), Мещеряков (0); Салаш (9), Корж (4), Тростинецкий (4), Вабищевич (3), Семенюк (0).

После половины матча «Цмокі» лидировали с разницей в 7 баллов (44:37), хотя по ходу второй четверти перевес бывал и двузначным.

Но в четвертом периоде гости сумели догнать минчан и даже вырвались вперед. Наставник хозяев Александр Крутиков вынужден был взять тайм-аут.

В напряженной концовке победу «Цмокам» принес дальний бросок шведского легионера Кристофер Черапович на последней минуте. У «Калева» в ответной атаке была возможность отыграться, но минчане выстояли.

Самым результативным в составе хозяев стал капитан Александр Кудрявцев, проведший на площадке 28 минут, набравший 23 очка, сделал 4 голевых паса и совершил 3 перехвата. Именно он забросил важные штрафные на последней минуте, доведя преимущество минчан до «+3».

Лучшим игроком матча в составе «Цмокі-Мінск» признан Крис Черапович: 20 очков, 6 подборов, 4 передачи, 1 перехват и решающий трехочковый в концовке.

Александр Крутиков, главный тренер «Цмокі-Мінск»:

— В первую очередь, хочу поздравить и поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы победили именно благодаря вам. Сегодня, конечно, не хватало Филипа Адамовича на площадке. Но мы неплохо взаимодействовали в нападении, нам удалось создать задел. В целом, я доволен, что выиграли тяжелую игру. Не случайно «Калев» проиграл ЦСКА только 8 очков, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

Дональдас Кайрис, главный тренер «Калева»:

— Это была тяжелая игра. «Цмокі» компенсировали отсутствие травмированных игроков жесткой игрой в защите. Нам пришлось потратить немало сил, чтобы вернуться в игру после большого перерыва. Мы это сделали, и я горжусь своими игроками. Но мы слишком часто фолили и позволили «Цмокам» сделать много штрафных бросков. И, конечно, все решил трехочковый Чераповича — мы просто не сумели его остановить, — сказал Кайрис.

1 ЦСКА 9/0 100 2 Локомотив-Кубань 7/1 87.5 3 Зенит 7/1 87.5 4 УНИКС 6/1 85.7 5 Химки 5/3 62.5 6 Автодор 4/4 50 7 Цмокі-Мінск 4/5 44.4 8 Нижний Новгород 2/5 28.6 9 Енисей 2/5 28.6 10 Астана 2/6 25 11 Парма 2/7 22.2 12 ВЭФ 1/6 14.3 13 Калев 1/8 11.1

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Цмокі» проведут лишь 7 января 2018 года, когда примут питерский «Зенит» на площадке Falcon Club Арены.

А в нынешнем году «драконы» еще успеют 20 декабря принять в Кубке ФИБА датский «Баккен Беарз».