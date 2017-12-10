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Фотофакт: "новая Анджелина Джоли" из Перми
10.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Уроженка Перми Галинка Миргаева взрывает своими фотографиями социальные сети, ее сравнивают с молодой Анджелиной Джоли.
Впервые 30-летняя уроженка Перми привлекла внимание СМИ в прошлом году: ее фотографии опубликовал ряд западных изданий — тогда Миргаеву назвали "самой сексуальной женщиной России".
Сегодня успех девушки продолжается, а за внешность многие сравнивают ее с голливудской знаменитостью Анджелиной Джоли. Причина — ее точеная фигура и пышные губы.
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