Уроженка Перми Галинка Миргаева взрывает своими фотографиями социальные сети, ее сравнивают с молодой Анджелиной Джоли.

Впервые 30-летняя уроженка Перми привлекла внимание СМИ в прошлом году: ее фотографии опубликовал ряд западных изданий — тогда Миргаеву назвали "самой сексуальной женщиной России".

Сегодня успех девушки продолжается, а за внешность многие сравнивают ее с голливудской знаменитостью Анджелиной Джоли. Причина — ее точеная фигура и пышные губы.