ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: "новая Анджелина Джоли" из Перми

10.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Уроженка Перми Галинка Миргаева взрывает своими фотографиями социальные сети, ее сравнивают с молодой Анджелиной Джоли.

Впервые 30-летняя уроженка Перми привлекла внимание СМИ в прошлом году: ее фотографии опубликовал ряд западных изданий — тогда Миргаеву назвали "самой сексуальной женщиной России".

Сегодня успех девушки продолжается, а за внешность многие сравнивают ее с голливудской знаменитостью Анджелиной Джоли. Причина — ее точеная фигура и пышные губы.

Скоро Новый Год, пора задуматься, что бы хотелось получить в эту ночь…

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотографии Галинки Миргаевой привлекли в Instagram более двух миллионов пользователей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
1,2 млн автомобилей на белорусских дорогах ездят без техосмотра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика