|
Видеофакт: американская военная техника застряла на дороге в Польше
10.12.2017 22:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеоролики, на которых запечатлено необычное происшествие, были опубликованы в сети. Сообщается, что колонна военной техники продвигалась по западным районам Польши, и недалеко от города Люблин произошла "авария".
Водитель одного из грузовиков решил съехать на обочину дороги для проверки тормозов. Однако тяжелое транспортное средство больше не смогло вернуться на дорогу, застряв в грязи.
Свидетели случившегося пытались вытащить машину с помощью другого грузовика, но успеха не достигли. В итоге транспортное средство завалилось на бок. Исправить сложившуюся ситуацию получилось только с помощью местных эвакуаторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская военная техника застряла посреди дороги недалеко от Люблина. Смотрите на видео последствия инцидента.
|
Архив (Разное)
Комментарии