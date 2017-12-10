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Видеофакт: американская военная техника застряла на дороге в Польше

10.12.2017 22:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видеоролики, на которых запечатлено необычное происшествие, были опубликованы в сети. Сообщается, что колонна военной техники продвигалась по западным районам Польши, и недалеко от города Люблин произошла "авария".

Водитель одного из грузовиков решил съехать на обочину дороги для проверки тормозов. Однако тяжелое транспортное средство больше не смогло вернуться на дорогу, застряв в грязи.

Свидетели случившегося пытались вытащить машину с помощью другого грузовика, но успеха не достигли. В итоге транспортное средство завалилось на бок. Исправить сложившуюся ситуацию получилось только с помощью местных эвакуаторов.

 
 
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Американская военная техника застряла посреди дороги недалеко от Люблина. Смотрите на видео последствия инцидента.

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