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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник
10.12.2017 21:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен белорусскими синоптиками на грядущий понедельник, 11 декабря.
© Sputnik / Виктор Толочко
По-настоящему зимняя погода сохраняется в Беларуси: в выходные по республике прошли сильные снегопады, пройдут осадки и в понедельник. Сохранится температура на уровне ниже нуля.
По данным синоптиков, 11 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку республики, а утром и днем на северо-западе выпадут снег и мокрый снег. По западу, возможно, с дождем.
Ночью и утром, предупреждают синоптики, на дорогах возможна гололедица, местами – слабый туман. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха ночью в понедельник может опуститься до уровня в —10 градусов. Днем ожидается —2..+3°C, а по юго-западу — +4..+6°C.
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Специалисты предупреждают автомобилистов: ночью и утром в понедельник на дорогах возможна гололедица.
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