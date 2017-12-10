ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник

10.12.2017 21:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен белорусскими синоптиками на грядущий понедельник, 11 декабря.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой

По-настоящему зимняя погода сохраняется в Беларуси: в выходные по республике прошли сильные снегопады, пройдут осадки и в понедельник. Сохранится температура на уровне ниже нуля.

По данным синоптиков, 11 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку республики, а утром и днем на северо-западе выпадут снег и мокрый снег. По западу, возможно, с дождем.

Ночью и утром, предупреждают синоптики, на дорогах возможна гололедица, местами – слабый туман. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью в понедельник может опуститься до уровня в —10 градусов. Днем ожидается —2..+3°C, а по юго-западу — +4..+6°C.

Воскресный снегопад в фотографиях Instagram >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты предупреждают автомобилистов: ночью и утром в понедельник на дорогах возможна гололедица.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе взорвался трансформатор?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика