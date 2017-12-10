«Мы живем втроем — я, моя жена и кошка — на съемной квартире. Я работаю системным администратором, в свободное время музыкант широкого профиля. Жена занимается домашним хозяйством, инвалид II группы с детства. Кошка не зарабатывает :). Общий доход — около 570 рублей в месяц», — так описал свою финансовую ситуацию наш читатель Сергей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Сколько вы тратите на еду? А на одежду? Где предпочитаете закупаться и ездите ли за покупками в соседние страны? Следите ли за скидками? Сколько уходит на коммуналку? На тренажерный зал, кофе to go или уход за любимым домашним питомцем? Присылайте свои истории на конкурс FINANCE.TUT.BY « Мой бюджет » и выигрывайте денежный приз.

«Из мяса — только курица, вместо сливочного масла — спред»

— В первую очередь платим за жилье. За аренду двухкомнатной квартиры берут 120 рублей — город маленький, арендодатели хорошие. За коммунальные услуги зимой выходит около 60 рублей, включая интернет (byfly, Социальный анлим 3) и два мобильника (один из которых на льготном тарифе НАШ life:). Еще я по глупости взял в рассрочку чуть больше года назад ZTE Blade A610 у оператора life:), осталось выплачивать еще пять месяцев по 30 рублей (аппарат хорош, но рассрочка зря).

Дальше — продукты и бытовая химия. Продукты покупаем где придется, по настроению, так как проводя полгода подсчеты с помощью программы на Андроиде, я пришел к выводу, что кардинальной разницы между магазинами нет. Где-то что-то дороже, где-то что-то дешевле, но в среднем выходит она сумма — примерно 150−200 рублей.

Недалеко от нас есть магазин с народным названием «Подорожник», там дешевле алкоголь и сладости. Чуть дальше — фирменный магазин «Петруха», в котором всегда скидки на куриные изделия. В противоположном направлении — «Соседи», там в основном скидки на крупы и соки. Если сделать сводную таблицу цен и по ней покупать — можно сэкономить около 10 рублей, но жене трудно ходить на большие расстояния, поэтому я считаю, что оно того не стоит. Фуа-гра мы не едим, из мяса — только курица, сыр — раз в когда-нибудь, вместо сливочного масла — спред. Также периодически покупаем субпродукты и рыбу. Вообще, жена старается, чтобы каждый месяц в списке продуктов появлялось что-то новое, при этом без ущерба для семейного бюджета.

Из алкоголя — бутылка красного сухого вина раз-два в месяц. Не курим, но сладкоежки те еще, так что сладости забирают на себя около 30 рублей из общей суммы.

Кошка кормится молоком, куриными шейками и килькой, вроде не жалуется.

«После всех обязательных расходов остается рублей 50, но мы не унываем»

С бытовой химией все обстоит немного сложнее. У нас есть «Остров чистоты», в котором по выходным скидки до 50%, но он находится на значительном удалении от нас, автобусы ходят раз в час, потому часто докупаем необходимое в своем районе. В том же «Подорожнике», в соседнем отделе, цены не особо кусаются. Мыло мы берем хозяйственное, а Fairy не берем вообще, предпочитаем поддерживать отечественного производителя. Также жена покупает в основном белорусскую косметику. На это уходит около 30−50 рублей.

В итоге остается около 100 рублей, которые расходятся в зависимости от ситуации. Когда надо совсем обветшалую одежду или обувь заменить, когда косметичку пополнить, а когда и аптечку. В тренажерные залы не ходим (занятий дома хватает), в рестораны тоже, летом передвигаемся на велосипеде, зимой — пешком либо изредка на автобусах. Кошке нужен только блошиный ошейник раз в три месяца, капли для контроля «хотелки» и наполнитель, это отнимает не больше 10 рублей.

В общем остается около 50 рублей, которые мы стараемся откладывать, но получается не всегда. Вот сейчас Новый год на носу, надо покупать елку, игрушки, гирлянды — вряд ли что-то останется. Но унывать не приходится, да и жалеть не надо.

Тут стоит процитировать одну хорошую книгу: «деньги оказывают влияние на состояние нашей удовлетворенности, только пока помогают обеспечить основные потребности нам и нашей семье. Выше этой границы деньги на состояние удовлетворенности почти не влияют». Так что мы вполне счастливы, а чего еще желать?

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет».