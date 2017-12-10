Эксперимент: можно ли еще снять квартиру или коттедж на Новый год в Витебске - и сколько это стоит

«Пора бы уже задуматься, где и с кем провести ночь с 31 декабря на 7 января», — эта шутка вновь стала актуальной. TUT.BY провел свое мини-расследование рынка арендного жилья в Витебске и окрестностях — и оказалось, что найти место для празднования Нового года в «культурной столице» уже нелегко.



Комплекс «Красный бор». Фото: сайт fondpriroda.by

Ищем квартиру в городе: «не компаниям», «без вечеринок»

Начинаю с изучения объявлений от хозяев квартир в Витебске. Сразу же натыкаюсь на пометки: «не компаниям», «без вечеринок». И что же, квартиры на Новый год не сдают совсем?

На выручку пришла знакомая Алина, у которой есть опыт сдачи и аренды квартиры:

— Сдают, конечно. Но в квартире, однозначно, не будет приветствоваться бурное веселье. Соседи, скорее всего, вызовут наряд, и праздник будет испорчен у всех: и у хозяев, и у ребят, которые арендовали квартиру. Поэтому среди съемщиков обычно приветствуются только пары, решившие отпраздновать Новый год вместе, либо небольшие компании до 3−4 человек (в крайнем случае, до 6-ти, если они собираются снять «трешку»), которые просто выпьют по бокальчику вина.

Ценник в новогоднюю ночь, по словам Алины, становится выше примерно в 3 раза. Естественно, со съемщиков берут обещание, что все будет тихо-спокойно. Хозяева перестраховываются, как могут: гости подписывают все допустимые документы, оставляют залог и т.д.

Комментарий эксперта

— Что предлагают, что выбирают и по каким ценам?

— На сайте nasutki-vitebsk.by есть более 25 предложений посуточной аренды квартир в областном центре, — приводит данные владелец интернет-каталога «Квартиры на сутки в Витебске», индивидуальный предприниматель Василий Радевич.

Цены на посуточную аренду жилья в Витебске в новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января) поднимают более чем на 50%, а на самую новогоднюю ночь — в два и более раза. Существенно увеличивается стоимость востребованных компаниями 2- и 3-комнатных квартир.

В новогоднюю ночь цены на аренду стартуют от 100 рублей — за «однушку» эконом-класса, и достигают 200 и более рублей — за 3-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом. Стоимость, как правило, зависит от класса жилья, количества комнат, длительности аренды и количества гостей, поясняет Василий Радевич.

Средний уровень цен на посуточную аренду после 31 декабря, в дни новогодних и рождественских праздников, составляет 50−100 рублей. По таким ставкам предлагают квартиры в центре Витебска. Жилье сдают со всей необходимой мебелью, бытовой техникой и постельными принадлежностями.

К примеру, самый бюджетный вариант — 1-комнатная квартира эконом-класса в «хрущевке» на улице Смоленской обойдется в 50 рублей за сутки проживания. А одно из самых дорогих предложений — 3-комнатные апартаменты на проспекте Фрунзе, недалеко от центра города, на новогоднюю ночь для компании из 6 человек сдают за 200 рублей.

Аренда недвижимости в интересных районах (в историческом центре, рядом с достопримечательностями, местами массовых гуляний) с 31 декабря до 2 января стоит от 150 до 250 рублей.



Фото: nasutki-vitebsk.by

— На начало декабря многие квартиры уже сданы. В основном заранее бронируют бюджетные варианты, и делают это еще осенью, за 2−3 месяца до Нового года. Чем ближе зимние праздники, тем меньше свободных квартир, а значит, растет спрос и поднимаются цены на оставшиеся варианты. Поэтому бронировать жилье лучше заблаговременно, — рекомендует эксперт.

— Правда ли, что компаниям не сдают квартиры?

— «Компания людей» — абстрактное понятие. Это может быть и семья из 5−6 человек, и командированные в Витебск сотрудники какой-либо организации, и группа, например, фотографов, приехавших на слет, и компания молодых людей, которые хотят весело провести время. Последний вариант, естественно, — наиболее проблемный и наименее желанный. Таким клиентам жилье мы предоставляем избирательно. При заключении договора краткосрочной аренды предупреждаем об обязательствах, возникающих как по договору, так и с учетом требований законодательства.

Обязательно предупреждаем об ответственности за невыполнение обязательств, в том числе административной (ст. 21.16 КоАП). И дополнительно берем денежный залог (обычно это сумма, равная не менее стоимости суток проживания). При выселении залог возвращается, если все в порядке. В итоге, из нашей практики, эти меры отсекают проблемные компании и позволяют избегать неприятностей.

Аренда усадьбы: лучшие варианты почти распроданы

— Обычно для вечеринок предлагают именно частные дома. Поиск дома на сутки — тоже достаточно проблематичен. Мы в студенчестве искали очень долго. Но даже если написано «не компаниям», все равно лучше позвонить, объяснить, что компания у тебя нормальная. Часто удается договориться. Хозяева нередко живут рядом и контролируют ситуацию. Однако в меру пошуметь все же можно, ведь соседей снизу или сверху нет, — поясняет все та же Алина.

Мониторинг начинаю с самых бюджетных вариантов. Цены на аренду дома стартуют от 20−25 рублей на человека в сутки, но эти варианты рассчитаны на самых непривередливых гостей. Хозяева просто предоставляют помещение, а вот бани, особого комфорта и соответствующей инфраструктуры для празднования — нет. Крыша, кровати и стол. Ажиотаж на аренду жилья, видимо, такие варианты не затронул, и они еще не заняты.

Комментарий эксперта

— Хорошие и раскрученные агроусадьбы пользуются популярностью и раскуплены на Новый год уже в октябре, — рассказала директор туристического агентства Dream Tours Анастасия Становко.

И хоть на дни праздников места найти уже практически невозможно, фиксирую расценки.

— Минимальная стоимость проживания — 12,5 рубля на человека (усадьба «Охотный двор» в деревне Бобыничи, Полоцкий район). Выходит, что домик на 8 мест обойдется в 100 рублей в сутки. Отдельно оплачивается баня (30 рублей на 3 часа). Рядом живописная деревня. Есть мангал, кухня.



Фото: сайт o-dvor.by. «Усадьба «Охотный двор»

Средние расценки проживания в усадьбе «Верасы» (Оршанский район, деревня Замосточье) — 25 рублей на человека. За 60 рублей можно на 2 часа заказать баню.

Если же хочется роскошного отдыха в туристическом комплексе наподобие «Красного бора» , расположенного на севере области, настройтесь на ценник от 60 рублей в сутки на человека (проживание в 2-местном номере в гостинице) или от 264 рублей (за номер в отдельной вилле).

Программа новогодней ночи включает банкет с традиционными красноборскими угощениями, шоу с участием звезд белорусской эстрады и файер-шоу. В остальное время скучать тоже не придется — в списке развлечений катание на коньках, семейная фотосессия, киносеансы, барбекю и шашлыки на свежем воздухе, мастер-классы и аниматоры для детей.



Фото: сайт fondpriroda.by

В крупных комплексах и базах отдыха с большим номерным фондом еще принимают заявки на празднование Нового года. Однако вариантов осталось мало:

— База отдыха «Невидо» — нет мест, гостиничный комплекс «Сергуч» — есть 2 номера, база отдыха «Чечели» — все занято, «Лосвидо» — 1 номер, он забронирован, но пока не оплачен, — отслеживает ситуацию по моему запросу Анастасия Становко.

Ищем места, где посвободнее.

— База отдыха «Крупенино», — предлагает специалист. — На семью из 2 взрослых и одного ребенка проживание в 2-местном номере на сутки стоит от 60 рублей. Новогодний банкет обойдется в 100 рублей для взрослого, для ребенка — 40 рублей. Аналогичный прайс — у развлекательной программы и музыкального сопровождения.

Еще есть места в базе отдыха «Озерная» (Городокский район, деревня Большое Лосвидо). Здесь предлагают два варианта отдыха: с проживанием и просто банкет до 4 часов утра. Перед новогодней ночью будет организован трансфер из города до турбазы и обратно. Проживание на человека составит 50 рублей. Во столько же оценивают развлекательную программу с фейерверком, караоке-батлом, бар-шоу, коктейль-шоу, ведущим и фотозоной. Еще 60 рублей нужно заплатить за банкет, где можно заранее заказать блюда (алкоголь можно привезти свой).

Спросом в агентстве Dream Tours у витеблян пользуются выездные варианты. Например, тур на 5 дней в Карпаты (Украина). За 235 рублей турист получает проживание в Карпатах, экскурсии по Львову, Яремче и Буковелю. В 102 рубля обходится банкет и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Семьи предпочитают тур на базу отдыха «Крыжовка», где встреча Нового года проходит в белорусских традициях с обрядами и шутками, играми и конкурсами, огненным представлением и фейерверком. На следующий день запланировано катание на лошадях в санях и экипаже, угощение белорусскими блюдами, танцы и игры, подарки и сюрпризы. За все про все — 160 рублей со взрослого и 115 рублей — с ребенка.

— Людям интереснее и выгоднее заказать такой турпакет, хотя эта база отдыха находится под Минском, а не около Витебска, — подытоживает специалист.