С какой карточкой выгоднее всего ехать на шопинг за границу

Грядут праздники: Рождество, Новый год, а вместе с ними грандиозные скидки. Скорее всего, вам захочется поехать за покупками куда-нибудь за границу. FINANCE.TUT.BY выяснил, с какой карточкой удобнее будет отправиться на шопинг, как можно вернуть часть потраченного и на что следует обращать внимание при выборе «пластика».





В наше время сложно найти банк, в котором не будет карточек для расчетов за рубежом. Но их функции, статус и стоимость, как правило, отличаются. В таблице, представленной ниже, мы разместили базовую информацию о валютных карточках, потому что именно с ними можно избежать лишней конвертации денежных средств и сделать свои покупки максимально выгодными.

Обратите внимание, что почти во всех банках установлены лимиты на снятие наличных и на безналичный расчет. Однако чаще всего эти лимиты вы можете отрегулировать самостоятельно.

Для тех, кто планируют не выезжать, но совершать покупки в интернет-магазинах на зарубежных и белорусских сайтах, в пакет услуг большинства банков входит функция смс-оповещения, которая уведомляет о каждой операции по счету, и 3-D Secure — технология, основанная на дополнительной аутентификации держателя карточки с применением одноразового пароля. Она позволяет защитить владельца карты от несанкционированных списаний, тем самым делает процесс проведения платежей в интернете более безопасным.

Во многих банках есть дополнительные приятные плюсы в виде cash-back и проведения регулярных акций. Например, в Беларусбанке вы сможете получить cash-back в размере до 5% от покупки билетов на поезда БелЖД в рамках программы лояльности «Экспресс» и до 2% от каждой покупки (платежа) в рамках программы «Ваш бонус».

По карте МТБанка MasterCard PayPass PayOkay вы всегда будете рассчитываться за границей по самому выгодному курсу (в том числе, интернет-магазинах) и получите сash-back 1,5% от суммы каждой покупки.

Технобанк предлагает экспресс-оформление чеков Tax Free компании Global Blue. Бронирование отелей на интернет-портале Hotel Express. Начисление cash-back производится по операциям, совершенным за пределами Беларуси, включая покупки через интернет-магазины. Любые покупки — 1%, парки развлечений — 5%, оплата гостиниц — 3%, покупка авиабилетов — 3% от суммы покупки. Максимальная сумма cash-back по счету в месяц составляет 100 белорусских рублей (или в валюте по курсу).

Посмотреть таблицу карточек: Идея Банк Visa Electron/Visa Classic

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Mastercard Standard Pay Pass «Лучший курс»

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Заказать в USD Описание

При снятии наличных в банкоматах других банков комиссия — до 2.5%, минимум 3 доллара/евро. Лимиты на оплату услуг — 3000 рублей, 20 операций в сутки. Получение наличных на территории РБ — 10 000 рублей, 10 операций в сутки, за пределами РБ — 1000 рублей, 5 операций, за пределами РБ в странах с повышенным риском — 50 рублей, 1 операция в сутки.



Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Выпуск карты — бесплатный, ежегодное обслуживание карты с платежной системой Visa Electron — 3 доллара/евро, с платежной системой Visa Classic или Mastercard Standard Pay Pass — 10 долларов / евро. МТбанк MasterCard PayPass «Халва+»

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MasterCard PayPass PayOkay

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При снятии наличных в банкоматах других банков комиссия — 2.5%, минимум 3 доллара/евро. Лимит на снятие наличных в банкоматах — 5000 руб. в скользящий месяц, на безналичные расчеты — 1000 руб. и 15000 руб. на снятие валюты со счета в бел. рублях, переводы с карты в руб. на карту в валюте в системе Интернет-Банкинг. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Плата за обслуживание карты MasterCard PayPass «Халва+» — 19.90 руб./15 долл./евро в год, за MasterCard PayPass PayOkay — 19.90 руб. в год, счет только в белорусских рублях. Паритетбанк Visa Classic

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Visa Gold

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Комиссия за снятие наличных банкоматах других банков — 3%. По данным картам лимиты не устанавливаются. Выпуск и срок действия

Срок действия — 2 года. Стоимость выпуска и обслуживания- 20 руб./40 руб. соответственно. Франсабанк MasterCard Standart

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MasterCard Gold

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Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков за границей — 2.5% от суммы. Лимитов по карте нет (в пределах остатка). Карты выпускаются 2 раза в неделю: среда и пятница. Выпуск и срок действия

До 02. 02. 2018 года действует акция MasterCard Gold по цене Standart. Срок действия 2 года. Стоимость выпуска и обслуживания — 20 руб. Белорусский народный банк Visa Classic

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Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков за границей — 2.5% от суммы, минимально 3.50 руб. (по курсу в валюте). Лимиты: при снятии наличных — 1250 долларов в сутки, в офисе банка — 5000 долларов; количество операций не должно превышать 10. Безналичный расчет — 15 000 долларов в сутки; количество операций — до 20. В интернете — 2500 долларов в сутки. Выпуск и срок действия

Срок действия карты — 2 года. Стоимость карты — 5 долларов/5 евро + 5 долларов/5 евро неснижаемый остаток (возвращается по окончанию работы карточки). БСБ Банк Visa Electron, Classic

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MasterCard Standard, MasterCard Моцная

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По Mastercard Standard лимит 3000 долларов на снятие в иностранном банкомате, по Visa Electron — 1000 долларов. Комиссия за снятие в чужих банкоматах — 2% (мин. 2 руб)/2,5% (мин. 4 доллара или 3 евро) в зависимости от валюты карт счета. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Выпуск и обслуживание — бесплатно. Альфа-Банк Visa/MasterCard Unembossed Описание

Комиссия за снятие за рубежом — 3% (минимум 3 долларов/евро). Лимиты по картам становлены, но их можно изменять в приложении или интернет-банке на любые суммы на карте в рублях. Выпуск и срок действия

Мгновенная карточка, срок действия — 3 года, выпуск с 1 декабря стоит 1,99 руб. Если сумма безналичных операций в месяц более 300 руб., обслуживание бесплатное. Если меньше — также 1,99 руб. в месяц. БанкБелВЭБ Vicа Classic/MasterCard Standart Описание

Комиссия за снятие наличных в банкоматах другого банка — 3% от суммы (минимум 6 рублей/3 евро/ 3 доллара). При оплате безналичным путем комиссия не взимается. Для всех карт предусмотрены лимиты. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Стоимость годового обслуживания 12 рублей/7 долларов /7 евро. Минимальная сумма счета составляет для данного типа карт 20 рублей/20 долларов/20 евро. Банк Москва-Минск БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro; Visa Classic/MasterCard Standart Visa Gold Описание

Комиссия при выдаче наличных в банкоматах другого банка — 2% от суммы снятия + 3 доллара/ 3 евро/6 BYN. Также возможна комиссия со стороны Банка, в котором будет обналичена карта. Ежедневный лимит расходных операций по карте: БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro — 3000 долларов, Visa Classic и MasterCard Standart — 5000 долларов, Visa Gold — 10 000 долларов. Лимиты можно также изменить в Интернет-банке. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Стоимость годового обслуживания: БЕЛКАРТ — 6 рублей/3 доллара /3 евро; Visa Classic/ MasterCard Standart — 12 рублей/6 долларов /6 евро; Visa Gold — 24 рубля/12 долларов /12 евро. Банк Решение Visa Electron Описание

Комиссия за снятие наличных в банкоматах другого банка за границей — 3% от суммы, на территории Беларуси в иных банках — 2.5% от суммы. Лимиты при снятии наличных — 3000 долларов/евро в сутки. Выпуск и срок действия

С 12 декабря будут выпускаться сроком действия на 5 лет. Стоимость выпуска и обслуживания — 5 рублей/5 долларов/5 евро. Белагропромбанк MasterCard Unembossed Описание

Комиссия за снятие наличных в иных банках — 2% от суммы. Начисляется 0,1% годовых на наличие остатка. За одну операцию можно снять только 200 руб/200 долларов/200 евро. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Стоимость выпуска и обслуживания — 6 рублей. Беларусбанк Masterсard World БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Electron Описание

При снятии наличных в банкоматах других банков комиссия — до 3%. Лимиты не устанавливаются банком, их может установить клиент самостоятельно, обратившись в отдел платежных карт по месту ведения счета с паспортом. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Стоимость выпуска и обслуживания Masterсard World при оформлении в банке — 70 рублей/35 долларов/35 евро, посредством интернета или инфокиоска — 60 руб. Стоимость выпуска и обслуживания БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Electron при оформлении в банке — 10 руб./5 долларов/5 евро, посредством интернета или инфокиоска — 9 руб. Белгазпромбанк MasterCard World Описание

За снятие наличных за пределами РБ — 3% от суммы. Банк лимиты не устанавливает, но можно установить их самостоятельно через интернет-банк. http://belgazprombank.by/personal_banking/plastikovie_karti/raschetnie_karti/premial_nie_karti/premialnaya-karta-mastercard-world/#tab=1 Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Стоимость карты — 19 долларов, но до 31.01.2018 акция: основную карту в белорусских рублях можно оформить за 1 рубль. Обслуживание бесплатное. Банк ВТБ Visa Gold Описание

Снимать в банкоматах группы ВТБ в странах снг и грузии бесплатно, в других банках — 2.5% от суммы, минимум 3 доллара/евро. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Обслуживание — 2 доллара или евро в месяц. Если безналичные операции будут составлять 400 евро/долл. и более в месяц, тогда 1 долл или 1 евро в месяц. Приорбанк Visа Classic/MasterCard Standart или Visа Gold/MasterCard Gold «Бумеранг». Описание

Можно снимать 300 руб. (или в эквиваленте в валюте) без комиссий. Комиссия за снятие наличных банкоматах других банков за границей — 3,5%, минимум 3 доллара/евро. Лимиты установлены банком, но их можно изменять самостоятельно. В офисе на ул. Кропоткина, 91 такую карточку могут сделать за 1−2 суток без дополнительной платы. Выпуск и срок действия

Срой действия — 4 года. Стоимость выпуска и обслуживание — 55 руб./135 руб. РРБ-Банк Visa Gold/Visa Platinum Описание

Комиссия за снятие наличных в других банках — 2% от суммы, минимум 3 доллара/3 евро. Visa Gold — сумма расходных операций в сутки не должна превышать 5000 евро, количество операций 30. Visa Platinum — сумма расходных операций в сутки не должна превышать 10 000 евро, количество операций 30. Лимиты можно изменить самостоятельно при написании заявления в банк. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Выпуск — 10 долларов/10 евро; Platinum — 20 долларов/20 евро, ежегодное обслуживание — 25 долларов/25 евро; Platinum — 60 долларов/60 евро. Технобанк Visа Global Card Описание

Снятие 1000 долларов в месяц за рубежом без комиссии банка. Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков за границей — 3%, минимум 3 доллара/евро. Лимиты: сумма всех операций в сутки — 3000 долларов/3000 евро; снятие наличных на территории РБ — 3000 долларов/евро, количество операций — 15, за рубежом — 1000 долларов/евро, количество операций — 7. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Годовое обслуживание — 15 руб. / 10 долларов/ 10 евро. ЦептерБанк Visa Classic/ Visa Gold Описание

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков в РБ — 2.5% от суммы, за границей — 5% от суммы, если сумма превышает 3 евро/доллара. Неснижаемый остаток не установлен. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Стоимость выпуска Visa Classic — 10 долларов/10 евро. Белинвестбанк Visа Classic/MasterCard Standart. Описание

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков за границей — 2.5% от суммы, минимум 3 доллара или евро. Если гражданин РБ, никакие лимиты не установлены и сумма неснижаемого остатка не назначена. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Стоимость за выпуск и обслуживание при заказе в офисе банка — 25 руб., в интернет-банкинге — 20 руб. БТА Банк Visa Classic/Visa Gold Описание

За снятие наличных в банкоматах иных банков за рубежом комиссия — 2% от суммы, мин. 3 доллара/евро. Возможно, еще возьмет комиссию тот Банк, через который вы будете снимать деньги. Лимиты на снятие денежных средств и безналичные переводы с карты: Visa Classic — 15 операций в сутки, 3000 долларов/евро; Visa Gold — 30 операций в сутки, 10 000 долларов/евро. Данные лимиты можно снять. Необходимо обратиться в Банк с паспортом и написать заявление, услуга стоит 1.5 доллара/евро. Выпуск и срок действия

Срок действия — 3 года. Выпуск и обслуживание Visa Classic в валюте — 6 долларов/евро, Visa Gold в валюте — 19 долларов/евро.