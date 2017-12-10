Либо жена, либо кошка. Белорус ехал в Россиию и не смог провезти супругу и животное через один пункт пропуска

Борисовчанин Эльдар с женой Татьяной ездили на автомобиле в долгосрочную командировку в Россию. С собой супруги взяли домашнюю любимицу — кошку Соню. Несмотря на то, что маршрут движения был проложен заранее, семье пришлось сделать крюк в несколько сотен километров. Татьяна — гражданка Молдовы, и должна ехать через единственный международный пункт пропуска на белорусско-российской границе, через который с животными таможенники не пропускают. О том, каким витиеватым оказался их путь, супруги рассказали AUTO.TUT.BY.



Фото предоставлено читателем Эльдаром

— Командировка сроком три месяца была в город Курск. Я отправился туда в августе на машине вместе с женой Татьяной, кошку тоже взяли, — рассказал автомобилист Эльдар. — Удобнее всего нам было ехать через город Мстиславль в Могилевской области, так мы и сделали. Однако по приезде на российскую сторону границы пограничники нас чуть не оштрафовали, мою Татьяну могли вообще арестовать. Оказывается, ей ехать там нельзя — она гражданка Молдовы с видом на жительство в Беларуси.

Супругам пояснили, что пересекать белорусско-российскую границу в любом пункте пропуска могут только граждане Беларуси и России, лица из третьих стран должны ехать через международный пункт пропуска «Веселовка» в Гомельской области, либо через Украину или Литву.

— Мы о таких нюансах и не подозревали. На официальных сайтах в интернете информации об этом мы не видели, хотя изучали все детали перед поездкой.

На границе супругов развернули, и они отправились из Могилевской в Гомельскую область, в пункт пропуска «Веселовка», до которого нужно было ехать около 300 км.

— Почему информацию о том, где можно пересекать границу не белорусам, не распространяют широко? — недоумевает Эльдар. — Кстати, я потом узнал, что на этом попадаются многие иностранцы, которые по привычке едут в сторону Смоленской области, а там их разворачивают на другой пункт пропуска, и людям приходится делать огромный крюк: если едешь в Москву, то это около 500 км.





Пограничный и таможенный контроль на белорусско-российской границе семья прошла без проблем, если не считать дополнительных расходов — покупки страховки (без нее в «Веселовке» не пропускают ехать дальше).

— В «Веселовке» и на сопредельной стороне нас никто нас не досматривал, даже на кошку не обратили внимания и не требовали показать на нее документы.

Через три месяца супруги возвращались в Беларусь тем же путем. Перед отъездом на кошку были оформлены все документы — все для того, чтобы обошлось без непредвиденных ситуаций. Однако без сюрпризов на границе не обошлось и в этот раз. В «Веселовке» белорусский таможенник сообщил, что на их пункте пропуска нет ветеринарного контроля, поэтому пропустить кошку он не может.

— По закону получается, что Татьяна может пересечь границу только в этом пункте пропуска — ей нужна отметка в паспорте, которую могут сделать только здесь, а кошку надо везти через другой! — возмущен Эльдар.

Эльдар и Татьяна пытались уговорить таможенника пропустить их через границу, ведь на кошку есть все документы: чип, паспорт, ветеринарное свидетельство с указанием маршрута следования.

— Он сказал, что пропустить нас не может. Но зато предложил выход из ситуации: высадить Татьяну из машины, пункт пропуска она пересечет пешком и будет ждать меня за его пределами. Я в это время отправлюсь вместе с кошкой за 100 км на другую дорогу на границе, там, где нет ни пограничников, ни таможенников, и поэтому нашу кошку никто проверять не будет. А потом проеду еще 100 км и заберу Татьяну.





Оставлять жену на улице на несколько часов при всего трех градусах тепла Эльдар не стал. Возмущенная пара отправилась на соседний пункт пропуска в Украину, где их без проблем пропустили.

— Не для людей у нас все как-то. Как так получается, что на международном пункте пропуска, единственном, где пропускают иностранцев, нет ветеринарного контроля? Может быть, стоит оборудовать его всем необходимым? Тем более сейчас, когда в стране развивают въездной туризм. Не исключено ведь, что какой-нибудь гость республики отправится в дорогу со своим питомцем и его отсюда просто развернут, а через Украину, как у нас, разрешения проехать у него не будет…

В ГПК Беларуси AUTO.TUT.BY сообщили, что согласно указу президента № 313 в пункте пропуска «Веселовка» может осуществляться санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный контроли. Но решение об этом принимается в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

— В «Веселовке» ветеринарный надзор не осуществляется, потому что там очень маленький грузопоток машин с подконтрольными нам грузами, — сообщили в управлении госветнадзора на госгранице и транспорте, входящем в структуру ветдепартамента. — С экономической точки зрения нецелесообразно держать там специалистов и оборудовать там пункт ветконтроля. Все грузоперевозчики идут в основном через ПП «Новая Гута», там хорошая дорога.