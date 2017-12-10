Моуринью проиграл Гвардиоле 9 матчей во всех турнирах - больше, чем любому другому тренеру

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии (1:2).



Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Фото: Reuters

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:2

10 декабря. Манчестер. «Олд Траффорд». 74 847 зрителей (вместимость — 76 212).

«МЮ»: де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделеф, 46), Янг — Матич, Эррера (Мата, 82) — Рэшфорд, Лингард (Ибрагимович, 76), Мартьяль — Лукаку.

«МС»: Эдерсон — Уолкер, Компани (Гюндоган, 46), Отаменди, Делф — де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва — Стерлинг, Габриэль Жезус (Мангала, 59), Сане (Бернарду Силва, 88).

Голы: 0:1 — Давид Сильва (43), 1:1 — Рэшфорд (45+2), 1:2 — Отаменди (54).

Предупреждения: Уолкер (4), Давид Сильва (73) — Рохо (36), Рэшфорд (63), Эррера (79), Янг (90).

Удары: 8−14.

Удары в створ ворот: 5−7.

Угловые: 2−8.

Владение мячом: 39%-61%.

Это поражение стало девятым для команды Жозе Моуринью от команды Пепа Гвардиолы во всех соревнованиях. Столько матчей Моуринью не проигрывал никакому другому тренеру.

Моуринью 4 раза выигрывал у Гвардиолы, 6 матчей завершились вничью, отмечает OptaJoe .

После победы «Манчестер Сити» оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 — 35).

Жозе Моуринью: Наверное, гонка за чемпионство в АПЛ закончилась

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии.

— Моя первая реакция — мне жаль судью Майкла Оливера, потому что он очень хорошо отработал, но, к сожалению, совершил важную ошибку.

«Ман Сити» сделал результат без явного пенальти, который не назначили за фол на Эррере. Счет стал бы 2:2. Оставалось бы 20 минут, чтобы забить еще. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.

Закончилась ли гонка за чемпионство? Наверное, да. «Манчестер Сити» — очень хорошая команда, на их стороне удача, футбольные боги стоят за ними, — цитирует Моуринью ВВС .

Пеп Гвардиола: Мне говорили, что в АПЛ нельзя играть в стиле «Барселоны». Но «Ман Сити» это сделал

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил стиль игры своей команды с игрой «Барселоны» во времена его работы там.

— Индивидуальные действия — это то, что я хочу. Мы можем играть так в Англии. Многие говорили, что мы не можем играть в АПЛ так, как мы это делали в «Барселоне». Но это возможно, и мы это сделали.

Я знал это в прошлом сезоне. Всегда я верил, что мы сможем это сделать. Каждый может играть так, как он хочет, поэтому футбол настолько прекрасен.

Я счастлив приехать на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» и победить их именно таким путем, — приводит As слова Гвардиолы.