Мы расспросили известного белорусского дизайнера сумок Евгения Бычковского о том, каково это, когда в 23 года твой вес перевалил за полтора центнера, как решиться на кардинальные перемены во внешности и, главное, как за 8 месяцев похудеть на 60 кг, ни разу не сорвавшись.





«Не говорить человеку о том, что он жирный, — негуманно!»

«С детства так повелось, что я весил килограммов на 5−10 больше, чем мои сверстники. О том, что я «толстоват», мне постоянно твердила мама, а ей — врачи. Хотя сейчас, когда я разглядываю свои детские фото, с них на меня смотрит самый обычный ребенок.

Но тем не менее уже в то время в голове четко отложилось и воспринималось как данность: да, я толще всех остальных. При этом для меня полнота с малых лет была чем-то вроде горбинки на носу или плоскостопия: таким уж уродился, ничего не поделаешь. Я привык к ней и просто перестал замечать.

Хотя, конечно, мама записывала меня то на плавание, то на бальные танцы. Но поскольку в один прекрасный момент у меня пропал к этому интерес, — особого толку не было.

Уже к 9-му классу я весил под сотку килограммов. И особо не парился по этому поводу. Я был толстым, но не безобразным. У меня никогда не было недостатка в друзьях, которые ценили и ценят меня не за цифры на весах, а за несколько иные качества. Несмотря на свою комплекцию, я с легкостью садился на шпагат, занимался паркуром, гонял на велике. Может, на уровне подсознания доказывал миру, что я ничем не хуже худых…

У меня была куча разнообразных увлечений и не было недостатка во внимании со стороны прекрасного пола. В общем, я вовсе не ощущал себя жирным изгоем, особо из-за веса не страдал. А потому толстел и толстел дальше…





Лишний вес не помешал мне открыть свое дело и преуспевать в нем: сейчас у меня есть собственное производство сумок, несколько магазинов и около сотни работников. Вес не помешал мне создать семью: в этом году с Маргаритой мы отметили третью годовщину со дня свадьбы. И со здоровьем особых проблем пока не было (еще бы, мне всего 23), разве что выглядел я, как уставший от жизни мужик «под сорокет».





То есть я уже абсолютно свыкся с тем, что мир вокруг меня делится на «толстый Женя и все остальные худые люди». И самое грустное в этой ситуации то, что из чувства такта мне никто не напоминал и не говорил в открытую о том, что, вообще-то, весить в 23 года 154 кг — это не так уж нормально.

Так же, как и шить одежду на заказ, потому что в обычную просто не влезаешь, а крутые кроссовки так расплющиваются под твоим весом, что выглядят, как китайские.

И вот это, я считаю, совершенно негуманное отношение к толстякам со стороны общества. Если бы конструктивная критика, произносимая «в лицо», присутствовала, я бы однозначно начал худеть гораздо раньше и не потратил бы столько времени, накапливая жир. Виновным в том, что у меня было столько лишнего веса, я считаю только себя. Но если бы эта проблема имела такую же социальную остроту, как алкоголизм, наркомания или курение, я бы намного чаще задумывался о том, что мне пора начать выздоравливать. Здесь же мне по-настоящему нужна была помощь.

«Солидный — не от слова «сало»

«Переломный момент наступил нынешней весной после встречи с одним из друзей. Он живет в другом городе и поэтому видимся мы редко — примерно раз в три месяца. Тут надо упомянуть, что Рома — единственный человек из моего окружения, который всегда был толще меня. В последнее время он весил килограммов под 200. Я знал, что он всерьез начал худеть и думал при этом: «Ну да, при таком-то весе немного скинуть не помешает». Но когда однажды мы с ним, дурачась, уселись покататься на здоровенные качели-весы во дворе, я вдруг с удивлением увидел, что я (!) его перевешиваю. И только в этот момент я осознал, что творю со своим телом и здоровьем что-то не то. Это было как озарение. С того самого дня — 27 апреля — я начал худеть. И ни разу не сорвался. Разница между двумя фото ниже — около 60 кг. И это еще не конец пути, который я для себя наметил.





Только начав худеть, я осознал, насколько был неправ: я как будто таскал на себе взрослого мужика. Поднимал его с этажа на этаж, кормил его, покупал одежду для того, чтобы ему на мне не было тесно… А между тем, он гробил мне здоровье, увеличивал риск заработать диабет или стертые от такого веса коленные суставы, заставлял стареть в два раза быстрее. А учитывая, что в последние годы я стал достаточно медийным человеком, еще и мешал мне выглядеть презентабельно. Ведь, как говорится, солидный — не от слова «сало».

«Теперь ем строго по будильнику»

«Конечно, огромную роль в том, что во мне оказалось столько лишнего веса, сыграло отсутствие культуры питания в моей семье. То есть не было такого, что сели, поели всей семьей — и на этом все, до следующего приема пищи — ни-ни. С детства я привык есть на ходу и тогда, когда захочется. А если делать нечего и холодильник рядом, — хотелось довольно часто. Плюс, уже будучи женатым, я требовал от Риты, чтобы, когда я прихожу вечером домой с работы, меня в качестве эдакой награды за труды ожидал обильный ужин. Как говорится, первое, второе, третье и компот. И чтоб не какие-то там глупости, а что-то конкретное, с мясом. Я мог целый день носиться по делам и не есть, но сытный поздний ужин — это было святое.





Уже восемь месяцев я на строгой диете, которую разрабатывал с помощью того же диетолога, к которому обращался мой друг Рома. Это дробное питание 5 раз в день строго по будильникам (я даже просил первые несколько месяцев, чтобы друзья мне напоминали поесть в конкретное время, и это мне очень помогало). Обязательное разделение: вечером — только белок и клетчатка (например, овощной салат или творог с апельсинкой), утром — углеводы (в основном, каши на воде). Из мясного ем только вареную курицу. Отказался полностью от жареного, копченого, мучного, сладостей. Пью очень много воды — несколько литров в день. И обязательно взвешиваюсь каждое утро.

Конечно, поначалу было трудно невероятно. Помню сильнейшее разочарование первого дня диеты, когда, придя с работы домой, уставший и голодный как волк, получил, согласно диете, горстку овощей погрызть. Причем порция была раза в 3−4 меньше, чем я привык. Я был вне себя от обиды и злости, и чтобы не сорваться и не бросить все, не успев еще толком начать, отправился спать. Почти весь первый месяц я спасался от голода сном. А потом привык.





Я подошел к похудению так же серьезно, как подхожу ко всему в жизни. Когда-то я точно так же раз и навсегда перестал употреблять алкоголь во всех его проявлениях, и тут я тоже ни разу за восемь месяцев не позволил себе никаких послаблений (отказался даже от запланированного диетой «срыва», когда в один прием пищи можно было есть все, что захочешь). Правда, первое время просил друзей и близких не оставлять меня одного ни на минуту, чтобы я вдруг не побежал к холодильнику или не купил втихаря фастфуд. Ведь я знал, что от человека с зависимостью можно ожидать чего угодно. Я ходил со своими контейнерами с диетической едой уже на несколько свадеб и дней рождения друзей — благо все отнеслись с пониманием и не подначивали меня поесть «нормальной еды».

Я веду графики и диаграммы потери веса, каждый день фотографирую изменения контура своего тела в мобильном приложении Progress и отправляю фото того, что собираюсь съесть, тому самому Роме, которому очень благодарен за поддержку. Такой сторонний контроль заставляет меня быть более ответственным. Хотя, конечно, нет-нет, да и помечтаю о сале с луком, пожаренном на костре… Я же тоже живой человек!





Особой физической нагрузки у меня нет, хотя мне постоянно советуют об этом задуматься. Летом я бегал, играл в бадминтон. Сейчас понял, что темпы похудения и тонус кожи меня устраивают и так. Да, растяжки у меня были и есть, и они никуда не денутся. Но всегда лучше быть худым человеком с растяжками, чем толстым с ними же. Для того чтобы как-то поддержать состояние кожи и в целом организма изнутри, пью витамины: две аскорбинки в день и рыбий жир в капсулах.

До каких пор я собираюсь худеть? Хочу попробовать достичь нижней границы веса, рассчитанного для моего роста (187 см) с помощью индекса массы тела — это еще килограммов двадцать. Хотя я уже и так фактически нахожусь в пределах нормы. Просто я хочу прочувствовать, в каком весе мне комфортнее всего, и потом, если нужно, снова набрать определенное количество килограммов, но уже за счет роста мышечной массы».

«Большой вес не стоит сбрасывать без консультации со специалистами»

«Ежедневно человек 7−10 пишут мне с просьбой рассказать, как же я так похудел. Я отправляю им один и тот же текст, в котором вкратце описал основные принципы своей диеты. При этом обязательно пишу, что без консультации со специалистами-диетологами за такое ответственное дело браться не стоит. Я тоже, прежде чем ввязываться во всю эту историю, сдавал анализы, проходил обследования, выяснял, какое меню будет для меня оптимальным. Все это очень индивидуально, хотя основные моменты — одни для всех.

Что бы я посоветовал тем, кто весит больше сотни килограммов и хочет похудеть?

Заручиться безоговорочной поддержкой родных и друзей. Если они разделяют ваше желание быть здоровым, они должны вам помогать, а не подтрунивать над вами или постоянно есть при вас то, чего вам нельзя. Не бросать все, пока не достигнете того результата, на который рассчитывали. Потому что все то время и усилия, которые вы потратили на похудение, а в итоге плюнули и потолстели обратно, — считайте, вы просто выбросили из своей жизни. Помните, что вы должны обращать внимание только на цифры. Видимых результатов вашего похудения в зеркале не будет еще достаточно долго. Но это вовсе не значит, что их нет и не будет. А ведь многие «сдуваются» именно на этом этапе. Да, до ощутимых изменений потребуется практически год, а у кого-то и больше. Но это не так уж долго. На самом деле вы удивитесь потом, что год — это офигеть, как быстро. Нужно четко выстроить систему питания и безоговорочно ее придерживаться, что бы ни случилось. Дисциплина — прежде всего. Самое главное: просто верьте в себя! У вас получится.