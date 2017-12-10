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Федерер в седьмой раз в карьере признан спортсменом года в Швейцарии

11.12.2017 08:46 — Разное | Tut.by  
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Вторая ракетка мира Роджер Федерер назван спортсменом года в Швейцарии, сообщает Blick. Церемония вручения наград прошла в Цюрихе.

Федерер удостоился этого звания в седьмой раз. В 2017 году он завоевал семь титулов, включая победы на Уимблдоне и Australian Open.

Спортсменкой года стала горнолыжница Венди Холденер.

Лучшим тренером признан наставник Федерера Северин Люти.

Лучшей команда названа сборная Швейцарии по футболу, пробившаяся на чемпионат мира 2018 года.

Лучшим новичком признан нападающий клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, который был выбран на драфте 2017 года под первым номером.

 
 
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Вторая ракетка мира Роджер Федерер назван спортсменом года в Швейцарии. Церемония вручения наград прошла в Цюрихе.

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