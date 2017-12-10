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Половина машин в Беларуси ездят без техосмотра
11.12.2017 08:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Более половины автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, не проходят техосмотр, заявил заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский в итоговой программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".
© Sputnik/ Константин Чалабов
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Пиульский проинформировал, что в этом году из почти трех миллионов машин техомостр прошли менее половины. В большинстве случаев это связано с тем, что водители не хотят оплачивать транспортный налог – им дешевле заплатить штраф за отсутствие техосмотра.
Кроме того Пиульский рассказал, что за последние десять месяцев было проведено один миллион 325 тысяч гостехосмотров, из них 215 тысяч были отправлены на повторную процедуру. Среди основных причин (более 50%) – неисправность тормозной системы.
Так называемый "дорожный сбор" (госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) белорусы платят уже три года. Он рассчитывается исходя из массы автомобиля, оплатить его необходимо до прохождения техосмотра в полном объеме. В ноябре этого года депутаты подняли вопрос об изменении данной системы. В частности, предлагается оплачивать дорожный налог частями.
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Большое количество авто не проходят техосмотр с первого раза из-за проблем с тормозной системой, но они по-прежнему ездят по белорусским дорогам.
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