Половина машин в Беларуси ездят без техосмотра

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Более половины автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, не проходят техосмотр, заявил заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский в итоговой программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Сюжет был посвящен жуткой аварии в Минске 2 декабря : на проспекте Победителей, возле ТЦ "Замок", в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, врезался грузовой автомобиль ЗИЛ. В результате ДТП погибла 11-летня девочка, еще четыре человека были госпитализированы. Водитель рассказал, что у автомобиля отказали тормоза, но позже специалисты выяснили, что ЗИЛ с 2015 года не проходил техосмотр .

Пиульский проинформировал, что в этом году из почти трех миллионов машин техомостр прошли менее половины. В большинстве случаев это связано с тем, что водители не хотят оплачивать транспортный налог – им дешевле заплатить штраф за отсутствие техосмотра.

Кроме того Пиульский рассказал, что за последние десять месяцев было проведено один миллион 325 тысяч гостехосмотров, из них 215 тысяч были отправлены на повторную процедуру. Среди основных причин (более 50%) – неисправность тормозной системы.

Так называемый "дорожный сбор" (госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) белорусы платят уже три года. Он рассчитывается исходя из массы автомобиля, оплатить его необходимо до прохождения техосмотра в полном объеме. В ноябре этого года депутаты подняли вопрос об изменении данной системы. В частности, предлагается оплачивать дорожный налог частями.