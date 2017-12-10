Изначально квартира представляла собой идеальный холст: высокие потолки, большие пространства, огромные окна в гостиной. Хозяева хотели классический стиль загородного особняка, в котором хочется отдыхать и принимать гостей. И дизайнерам удалось это реализовать.





— Основным пожеланием хозяев стало оформить пентхаус в стиле классицизм, — рассказывают дизайнеры студии ДиКинг . — В большой квартире не составило труда выделить отдельные комнаты для детей, спальню с гардеробной, кабинет, ванные комнаты. Важно было сохранить единым пространством кухню-гостиную и холл.





Мебель в интерьере выполнена из массива, окрашена светлыми оттенками с патинированием. Кухонный гарнитур изготовлен по индивидуальным эскизам. Такого рода кухню дешевле делать под заказ, чем везти фабричную из Италии.





Чтобы эстетично оформить интерьер в классическом стиле, необходимо правильно выбрать цветовую гамму, создать гармоничную композицию из предметов мебели и декора. Классицизм — не сумма всех составляющих элементов, а целостная и единая картина.





Для оформления интерьера пентхауса использовано большое количество лепнины, молдингов и карнизов. Колонны выполняют больше эстетическую функцию, чем практическую. Конструкция дома позволила выполнить широкий портал без усиления между холлом и кухней, а колоны подошли в качестве декоративного элемента. Вся лепнина выполнена из полиуретана, окрашена в белый цвет с небольшим золотистым патинированием. Напольные покрытия — керамогранит с декоративными коврами в классическом исполнении.



Классический стиль предполагает использование позолоты и ее имитации, поэтому даже ромбы в зеркалах сделаны бронзового оттенка.

Важно было соблюсти равновесие и сбалансированность в помещениях, поэтому в комнатах прослеживается симметрия элементов. Декоративный камин обрамлен порталом из камня и выполняется по индивидуальным эскизам.

Стоит заметить, что зеркала не присутствуют в «сыром» виде. Они оформлены в широкие багеты и молдинги. Само зеркало не выступает ровной плоскостью, а поделено на равные прямоугольники и ромбы.





Мягкая мебель на изящных ножках готова принять хозяев и гостей. В качестве гостевого спального места такую мебель не получится использовать, поэтому в кабинете предусмотрели раскладной диван.









Кабинет расположен на первом этаже пентхауса. В нем удалось разместить все необходимое. В большой вместительном шкафу спрятаны электрические щиты для умного дома, коммуникация для теплых полов, есть места для хранения сезонных вещей и полки для документов и книг.





Второй этаж квартиры — личные пространства хозяев и детей. Спальня и гардероб выдержаны в той же стилистике, что и первый этаж.





Потолки второго этажа ниже, использование декоративных пилястр позволило их визуально «приподнять». Сочетание декоративной штукатурки под «шелк» и текстильных обоев создают мягкость интерьера, а объемные шторы делают комнату уютной.









Светлые оттенки паркета, мебели и текстиля увеличивают комнату несмотря на большое количество декоративных элементов.





Детские комнаты выполнены в современном стиле. Комнату для подростка решено было сделать немного «уличной» с граффити и серыми стенами.









Вторая комната для младшего сына более ребяческая. Веселые обои, изображения на фасадах можно без труда заменить, когда ребенок подрастет. Темный цвет паркета стал особым пожелаем юного владельца.





В ванных комнатах особенно прослеживается симметрия и равновесие. В этих зонах используется классическая плитка с фризами и бордюрами.









Ванные оформлены в теплых оттенках светло-желтого и бежевого цвета. Стены и пол, позолоченные краны, багеты придают интерьеру ванной комнаты роскоши. Фреска на полотке смотрится торжественно, в тоже время сдержано, не вызывая дисгармонии.







Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта: Студия дизайна интерьера « ДиКинг ». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.