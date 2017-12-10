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Пентхаус в классическом стиле. Проект "Большая квартира"
Изначально квартира представляла собой идеальный холст: высокие потолки, большие пространства, огромные окна в гостиной. Хозяева хотели классический стиль загородного особняка, в котором хочется отдыхать и принимать гостей. И дизайнерам удалось это реализовать.
— Основным пожеланием хозяев стало оформить пентхаус в стиле классицизм, — рассказывают дизайнеры студии
Мебель в интерьере выполнена из массива, окрашена светлыми оттенками с патинированием. Кухонный гарнитур изготовлен по индивидуальным эскизам. Такого рода кухню дешевле делать под заказ, чем везти фабричную из Италии.
Чтобы эстетично оформить интерьер в классическом стиле, необходимо правильно выбрать цветовую гамму, создать гармоничную композицию из предметов мебели и декора. Классицизм — не сумма всех составляющих элементов, а целостная и единая картина.
Для оформления интерьера пентхауса использовано большое количество лепнины, молдингов и карнизов. Колонны выполняют больше эстетическую функцию, чем практическую. Конструкция дома позволила выполнить широкий портал без усиления между холлом и кухней, а колоны подошли в качестве декоративного элемента. Вся лепнина выполнена из полиуретана, окрашена в белый цвет с небольшим золотистым патинированием. Напольные покрытия — керамогранит с декоративными коврами в классическом исполнении.
Важно было соблюсти равновесие и сбалансированность в помещениях, поэтому в комнатах прослеживается симметрия элементов. Декоративный камин обрамлен порталом из камня и выполняется по индивидуальным эскизам.
Стоит заметить, что зеркала не присутствуют в «сыром» виде. Они оформлены в широкие багеты и молдинги. Само зеркало не выступает ровной плоскостью, а поделено на равные прямоугольники и ромбы.
Мягкая мебель на изящных ножках готова принять хозяев и гостей. В качестве гостевого спального места такую мебель не получится использовать, поэтому в кабинете предусмотрели раскладной диван.
Потолки второго этажа ниже, использование декоративных пилястр позволило их визуально «приподнять». Сочетание декоративной штукатурки под «шелк» и текстильных обоев создают мягкость интерьера, а объемные шторы делают комнату уютной.
Светлые оттенки паркета, мебели и текстиля увеличивают комнату несмотря на большое количество декоративных элементов.
Вторая комната для младшего сына более ребяческая. Веселые обои, изображения на фасадах можно без труда заменить, когда ребенок подрастет. Темный цвет паркета стал особым пожелаем юного владельца.
Ванные оформлены в теплых оттенках светло-желтого и бежевого цвета. Стены и пол, позолоченные краны, багеты придают интерьеру ванной комнаты роскоши. Фреска на полотке смотрится торжественно, в тоже время сдержано, не вызывая дисгармонии.
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Высота потолков и объем помещений позволили осуществить пожелания хозяев: создать квартиру с ощущением загородного дома.
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