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Сильные снегопады вызвали серьезные транспортные проблемы в Европе

11.12.2017 09:31 — Разное | Ежедневник  
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Сильные снегопады вызвали серьезные транспортные проблемы в Европе

фото: telegraf.com.ua

Мощнейший за последние четыре года снегопад привел к многочисленным отменам и задержкам авиарейсов в Великобритании.

Главный аэропорт британской столицы - Хитроу - пока официально считается открытым, однако рейсы выполняются с большими задержками. Власти сообщают о заносах и многочисленных авариях на автодорогах страны, перебоях с подачей электроэнергии в ряде районов, пишет Интерфакс.

Более 300 рейсов отменены из-за снегопада и нулевой температуры воздуха в финансовой столице Германии - Франкфурте, на четыре часа закрывалась в воскресенье воздушная гавань Дюссельдорфа. На железной дороге также зафиксированы многочисленные отмены и задержки поездов.

Во Франции паром с более чем 300 пассажирами на борту из-за сильного ветра сел на мель в районе порта Кале. Никто не пострадал, но были созданы значительные трудности с судоходством при заходе и выходе из гавани.

Проливные дожди вынудили власти Корсики закрыть аэропорты на острове, включая столичный.

 
 
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Мощнейший за последние четыре года снегопад привел к многочисленным отменам и задержкам авиарейсов в Великобритании.

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