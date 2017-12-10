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Владельцы "Джон Федор" спрашивают гомельчан, использовать ли логотип от Лебедева

11.12.2017 09:46 — Разное | Tut.by  
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Скандальный логотип от Лебедева для еще несуществующей бургерной на прошлой неделе не обсудил только ленивый. Дискуссия в основном развивалась на просторах интернета. Но этим дело не закончилось. Гомельские владельцы наделавшего шуму логотипа продолжили интересоваться мнением людей. Теперь в режиме офлайна.


У гомельской компании ООО «Славянский хлеб» уже есть в Гомеле заведение Burger Loft. Но в будущем бизнесмены планировали запустить сеть фуд-траков с бургерами. Для нее и заказали у Артемия Лебедева логотип, воспользовались услугой «экспресс-дизайн». Суть предложения заключается в том, что за сравнительно небольшие деньги (1700 долларов) можно получить стильный логотип. Условие одно: дизайн не обсуждается.

— Когда я открыл письмо со ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои самые страшные ожидания. Бывает, результат плохой — и ты расстраиваешься. У меня просто была истерика. Я смеялся и думал, что это все розыгрыш и сейчас придет другое письмо с «нормальным» логотипом. Но другое письмо не пришло, — вспоминал свои эмоции в интервью TUT.BY соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко. Он рассказал, что показывал работу Лебедева многим, но все сошлись во мнении, что это ужасно.

После публикации новости в СМИ логотип стали активно обсуждать пользователи интернета. Кое-кто даже принялся создавать для компании свой, «лучше, чем у Лебедева».

На днях владельцы Burger Loft разместили на стене своего заведения баннер с логотипом Лебедева, под которым оставили вопрос «Стоит нам стать такими?». Проголосовать предлагается внутри бургерной.


Напомним, 5 декабря на ютьюб-канале «вДудь» появилось интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. В числе прочего журналист попросил дизайнера назвать три логотипа, которыми он гордится. Лебедев назвал логотип «Яндекса», «Большого театра» и лого гомельской бургерной «Джон Федор». При этом он отметил, что «ребята купили логотип и ссут его использовать, потому что он слишком прогрессивный для Гомеля».

 
Теги: Гомель
 
 
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На днях владельцы Burger Loft в разместили на стене своего заведения баннер с логотипом Лебедева, под которым оставили вопрос "Стоит нам стать такими"?

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