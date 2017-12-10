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Из Вильнюса в Минск начали курсировать комфортабельные электропоезда

11.12.2017 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Из Вильнюса в Минск начали курсировать комфортабельные электропоездаМинск начали курсировать комфортабельные электропоезда">

фото: TUT.by

По маршруту Вильнюс - Минск с 10 декабря начали курсировать новые электрички компании «Литовские железные дороги».

«Маршрут Вильнюс – Минск – один из самых популярных маршрутов компании «Литовские железные дороги», поэтому, учтя пассажирооборот, потребности пассажиров и потенциал, предложили более просторные и приспособленные к деловым поездкам поезда, — сказал генеральный директор компании Мантас Бартушка. — Теперь до Минска можно доехать всего за два часа 30 минут. Это, пожалуй, самый быстрый способ достичь столицы Беларуси, не тратя много времени в очереди на границе, где в часы пик можно простоять и четыре часа».

Во время поездки на новых электропоездах можно будет бесплатно пользоваться интернетом Wi-Fi, зарядить компьютер и мобильный телефон. В специальных багажных отделениях пассажиры смогут провезти велосипеды, коляски, более объёмный багаж.

Билет от Вильнюса до Минска стоит от 15,49 евро до 28,25 евро, пишет  BALTNEWS.lt со ссылкой на Минтранспорта Литвы. Цена зависит от класса пассажирского места. В бизнес-классе в цену входят напитки и закуски. Пассажиры эконом-класса смогут их приобрести за отдельную цену. В двухэтажных поездах 296 мест, это в два раза больше, чем в поездах, которые курсировали по маршруту прежде. Из Вильнюса поезда отправляются ежедневно в 6:15 и в 15:05. Из Минска в Вильнюс – в 10:35 и 19:30.

За десять месяцев 2017 года по маршруту Вильнюс – Минск поезда госкомпании Lietuvos geležinkeliai перевезли более 200 тысяч пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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По маршруту Вильнюс - Минск с 10 декабря начали курсировать новые электрички компании «Литовские железные дороги».

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