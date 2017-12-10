Умер актер Иван Мацкевич

Заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич скончался на 71-м году жизни 10 декабря.

Мацкевич родился в 1947 году в деревне Грабово в Волковысском районе Гродненской области, окончил девятилетку, работал на заводе строительных деталей.

Учился на актерском факультете Белорусского театрально-художественного института. 13 лет он играл в Брестском театре драмы, в 1981-м перешел в Театр-студию киноактера.

С 1996 года Мацкевич играл в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.

За долгую актерскую карьеру Мацкевич сыграл в десятках фильмов, среди которых: «Хлеб пахнет порохом», «Черный замок Ольшанский», «Третьего не дано», «Сказка о Звездном мальчике», «Возьму твою боль», «Фруза», «Государственная граница. Фильм 3. «Восточный рубеж», «Благородный разбойник Владимир Дубровский», «Секретный фарватер», «Сын за отца», «Хрусталев, машину!», «Рейнджер из атомной зоны», «Каменская. «Чужая маска», «В июне 41-го», «Анастасия Слуцкая», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Снайпер: Оружие возмездия», «Поцелуй Сократа», «Смерть шпионам: Операция «Лисья нора»…