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В Беларуси за выходные под колесами авто погибли два человека, лежавшие на дороге

11.12.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
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В Могилевской и Минской области под колесами автомобилей погибли два человека, которые в момент наезда лежали на дороге.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вечером 10 декабря в деревне Стоялово Кличевского местный житель на Ford совершил наезд на лежавшего на проезжей части мужчину. В результате наезда последний от полученных травм умер на месте происшествия. Сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был.


Фото: ГАИ Минской области

Второе происшествие случилось около вечером 8 декабря в агрогородке Княгинин Мядельского района. Здесь 39-летний водитель Mazda 323 совершил наезд на лежащего на проезжей части 35-летнего пешехода, рассказали в ГАИ Минской области. От полученных травм мужчина скончался. Известно, что в этом случае мужчина был обозначен световозвращающим элементом.

По обоим фактам проводится проверка.

 
 
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Происшествия случились 8 и 10 декабря в Минской и Могилевской областях.

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