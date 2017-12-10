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Непогода внесла коррективы: авиарейсы в Минск снова задерживаются
11.12.2017 10:49 — Разное | Ежедневник
Минск снова задерживаются">
фото: belta.by
Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается из-за непогоды. Соответствующая информация размещена на табло вылета на сайте Национального аэропорта Минск.
Утром в понедельник с задержкой в Минск должны прилететь два рейса: из Москвы (B2-984 / S7-4433) авиакомпании Belavia и из Киева (PS-889) Украинских международных авиалиний. Сколько составляет задержка рейсов, в аэропорту не уточняют.
Также известно, что сильные снегопады обрушилась в выходные на Европу, внеся свои коррективы в расписание авиатранспорта.
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Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается из-за непогоды. Соответствующая информация размещена на табло вылета на сайте...
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