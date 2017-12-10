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Владимир Пиульский: на гостехосмотр сейчас очередей нет
11.12.2017 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Из зарегистрированных в Беларуси более 3,5 миллионов личных автомобилей за 10 месяцев 2017 года государственный техосмотр прошли только 1 миллион 325 тысяч авто, рассказал в эфире
© Sputnik / Виктор Толочко
"У нас сейчас уже нет такого сезонного наплыва, как было раньше, когда старались до 31 декабря в обязательном порядке пройти техосмотр. У нас сейчас и очередей нет", — сказал Пиульский.
В Беларуси сейчас работает 227 диагностических станций, на которых можно пройти техосмотр, отметил замдиректора РУП "Белтехосмотр".
"Без выходных отдельные работают, с 8-ми и до 20-ти часов, можно и по интернету на время записаться, можно заплатить по ЕРИП, никаких проблем", — уточнил Пиульский.
По данным статистики, за 10 месяцев текущего года станциями республики проведено 1 миллион 325 тысяч технических осмотров, из них
© Sputnik/ Константин Чалабов
"Более половины — это неисправности тормозной системы, вторая причина — это неисправности внешних световых приборов, это порядка 20 %, затем идет очень важная, я считаю, причина — неисправности двигателя. Например, из 200-т тысяч каждый пятый дизельный автомобиль не проходит из-за дымности. Вот представьте, как они чадят в городе и какая это экологическая безопасность", — сказал Пиульский.
В настоящее время госпошлина на допуск автомобилей к участию в дорожном движении оплачивается перед прохождением техосмотра. В среднем, для автомобиля старше 10-ти лет госпошлина составляет 138 рублей (6 базовых величин), стоимость техосмотра — 20 рублей.
Комментарий заместителя директора РУП "Белтехосмотр" Владимира Пиульского слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Замдиректора РУП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский прокомментировал в телеэфире ситуацию с прохождением гостехосмотра и оплатой "дорожной пошлины" в стране – за...
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