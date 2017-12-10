Владимир Пиульский: на гостехосмотр сейчас очередей нет /

Из зарегистрированных в Беларуси более 3,5 миллионов личных автомобилей за 10 месяцев 2017 года государственный техосмотр прошли только 1 миллион 325 тысяч авто, рассказал в эфире телеканала РТР-Беларусь заместитель директора РУП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский. В то же время, по словам собеседника, ажиотажа на станциях сейчас нет.



© Sputnik / Виктор Толочко Половина машин в Беларуси ездят без техосмотра

"У нас сейчас уже нет такого сезонного наплыва, как было раньше, когда старались до 31 декабря в обязательном порядке пройти техосмотр. У нас сейчас и очередей нет", — сказал Пиульский.

В Беларуси сейчас работает 227 диагностических станций, на которых можно пройти техосмотр, отметил замдиректора РУП "Белтехосмотр".

"Без выходных отдельные работают, с 8-ми и до 20-ти часов, можно и по интернету на время записаться, можно заплатить по ЕРИП, никаких проблем", — уточнил Пиульский.

По данным статистики, за 10 месяцев текущего года станциями республики проведено 1 миллион 325 тысяч технических осмотров, из них 216 тысяч автомобилей или около 16% техосмотр не прошли .

"Более половины — это неисправности тормозной системы, вторая причина — это неисправности внешних световых приборов, это порядка 20 %, затем идет очень важная, я считаю, причина — неисправности двигателя. Например, из 200-т тысяч каждый пятый дизельный автомобиль не проходит из-за дымности. Вот представьте, как они чадят в городе и какая это экологическая безопасность", — сказал Пиульский.

В настоящее время госпошлина на допуск автомобилей к участию в дорожном движении оплачивается перед прохождением техосмотра. В среднем, для автомобиля старше 10-ти лет госпошлина составляет 138 рублей (6 базовых величин), стоимость техосмотра — 20 рублей.

Сохранится ли дорожный сбор: депутаты хотят изменить систему уплаты >>

Комментарий заместителя директора РУП "Белтехосмотр" Владимира Пиульского слушайте на радио Sputnik Беларусь.