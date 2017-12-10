Отправляемся на природу за вкусной едой: загородные кафе вблизи Минска

Трудно себе представить современную жизнь без кафе и ресторанов, где можно вкусно поесть, весело отдохнуть, встретиться с друзьями, отметить праздники. Отличный вариант, чтобы насладиться природой и покушать шашлык с пылу с жару, — посетить загородные кафе в Минске.

Семейный отдых в «Куб Кафе» / «Cube Café»





Расположено кафе в живописном коттеджном поселке Валерьяново, недалеко от МКАД.

Загородное кафе-клуб «Куб кафе» функционирует в формате семейного заведения и походит для проведения разных праздников. Для этого здесь оборудованы 4 зала, вместимостью по 50 человек каждый.

Шеф-повар потчует гостей кафе вкусными блюдами, приготовленными по рецептам европейской кухни. Ценители хорошей еды по достоинству оценят вкус и неповторимость соусов, стейков, утиных филе, блюд из тунца.

Посетителям заведения предоставляют услуги по фото- и видеосъемке, украшению зала, аренде светового и звукового оборудования, а свой автомобиль гости могут оставить на охраняемой парковке.

Радушная «Беларуская Карчма»



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Колоритным убранством, белорусским гостеприимством и неподдельным радушием встречает гостей загородное кафе вблизи Минска «Беларуская Карчма».

Абсолютно в каждом элементе дизайна этого заведения чувствуется любовь к родной земле. На подворье, в обрамлении стройных берез, манит окнами деревянная изба, рядом красуется настоящая телега, в хате просторный стол с национальными рушниками, глиняной посудой, корзиной яблок.

Расторопный и приветливый персонал с удовольствием угощает посетителей наваристым борщом из печи, ароматной солянкой, хрустящими драниками, печеным судаком, свежим хлебом. В меню входят и блюда соседей: украинцев, поляков, литовцев, русских.

Чтобы наведаться в заведение, стоит проехать на территорию «Белорусского государственного музея архитектуры и быта», где и расположено кафе.

Подарит радость каждому кафе «Мустанг»





В д. Ждановичи, что на 12 километре трассы Р28, зазывает посетителей современным дизайном кафе «Мустанг» — заведение с американским колоритом, в котором подарят частичку радости абсолютно каждому посетителю.

В заведении вас накормят блюдами разных кухонь: европейской, американской, кавказской. Предлагают различные меню — вегетарианское, обеденное, детское, завтраки, фуршеты. Уйти голодным из заведения просто невозможно: ароматные ребрышки барбекю, сочный стейк, рыбка и грибы на гриле не оставят равнодушными никого.

Загородное кафе приглашает отметить праздники в своих стенах: в заведении проводят корпоративные мероприятия, свадьбы, дни рождения.

Гостеприимный «Очаг»



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Под тенью раскидистых сосен, среди изумрудной зелени и роскошных цветов, вдали от городской суеты и шума, раскинулась настоящая белорусская усадьба. Жителей и гостей столицы, которые желают посетить загородное кафе в Минске, домашним уютом порадует «Очаг».

Резные домики с мансардами, уютные романтические кабинки, удобные столики, расположенные на открытом воздухе вокруг фонтана, создают незабываемую атмосферу.

В меню кафе преобладают блюда европейской кухни, но редко кто может отказаться от дымящихся ароматных шашлыков или других деликатесов из мяса. Готовят их для посетителей виртуозные повара – на открытом огне по специальному заказу непосредственно перед подачей блюда.

Расположено это чудесное место в д. Боровляны, по трассе Минск-Витебск.

Аппетитный шашлык в кафе «У Пунтуса»





Ответ прост — в хорошо известное кафе-шашлычную «У Пунтуса». Тут можно отведать вкусные шашлыки с пылу с жару, всевозможные салаты из овощей, другие сытные и вкусные блюда, свежую выпечку. Удивляет гостей и необычный интерьер кафе: каменная выкладка, льняные абажуры, кованые элементы декора.

Позаботились здесь и о том, чтобы детям было нескучно: деревянный «городок» с горками, качелями, беседками надолго увлечет ребятню. Поэтому это загородное кафе в д. Приморье облюбовали и минчане, и гости для проведения абсолютно любых праздников.

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