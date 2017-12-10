Внешняя торговля работает на минус: в октябре Беларусь продала за границу меньше, чем купила

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Сальдо внешней торговли товарами и услугами в октябре оказалось отрицательным. Белдарусь продала за границу больше, чем купила, на 72,7 млн долларов, информирует Нацбанк.

Сальдо товаров в этом месяце достигло значения минус 420,4 млн долларов, а сальдо услуг – плюс 337,7 млн. То есть, отрицательный результат первых перекрыл и свел на нет положительный результат вторых.

К слову, внешняя торговля работает на минус второй месяц подряд. В сентябре, по уточненным данным, разница между проданным и купленным за рубежом составила минус 35,9 млн долларов.

В целом же за январь-октябрь сальдо товаров и услуг получилось равным плюс 584,7 млн долларов. Результат неплохой, но чем ближе к концу года, тем он становится хуже. В январе-сентябре цифра была 657,4 млн, а в январе-августе – 693,3 млн.

