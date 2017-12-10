Техосмотр в 2017-м году не прошли более 50% автомобилей

Почти 3 млн авто в 2017 году не прошли техосмотр в Беларуси, что связано с нежеланием водителей платить транспортный налог: сумма штрафа меньше, чем уплата налога.

Об этом сообщил замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в эфире телеканала «Беларусь 1» 10 декабря.

По словам Пиульского, за десять месяцев техосмотр проходили 1 млн 325 тыс. автомобилей, из которых 215 тыс. не прошли с первого раза.

У больше половины таких автомобилей были проблемы с тормозами.