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Техосмотр в 2017-м году не прошли более 50% автомобилей

11.12.2017 11:30 — Разное | БДГ  
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Почти 3 млн авто в 2017 году не прошли техосмотр в Беларуси, что связано с нежеланием водителей платить транспортный налог: сумма штрафа меньше, чем уплата налога.

Об этом сообщил замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в эфире телеканала «Беларусь 1» 10 декабря.

По словам Пиульского, за десять месяцев техосмотр проходили 1 млн 325 тыс. автомобилей, из которых 215 тыс. не прошли с первого раза.

У больше половины таких автомобилей были проблемы с тормозами.

Напомним, 2 декабря возле торгового центра «Замок» в Минске в 16-20 произошло серьезное ДТП: грузовик ЗИЛ наехал на пешеходов, переходящих дорогу на зеленый свет. В результате погибла 11-летняя девочка и 4 человека пострадали от шока и травм. Эксперты сообщали, что у грузовика были неисправны тормоза.

 
Теги: Минск
 
 
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Почти 3 млн авто в 2017 году не прошли техосмотр в Беларуси, что связано с нежеланием водителей платить транспортный налог: сумма штрафа меньше, чем уплата налога.

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