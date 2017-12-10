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Техосмотр в 2017-м году не прошли более 50% автомобилей
Почти 3 млн авто в 2017 году не прошли техосмотр в Беларуси, что связано с нежеланием водителей платить транспортный налог: сумма штрафа меньше, чем уплата налога.
Об этом сообщил замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в эфире телеканала «Беларусь 1» 10 декабря.
По словам Пиульского, за десять месяцев техосмотр проходили 1 млн 325 тыс. автомобилей, из которых 215 тыс. не прошли с первого раза.
У больше половины таких автомобилей были проблемы с тормозами.
Напомним, 2 декабря возле торгового центра «Замок» в Минске в 16-20 произошло
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Почти 3 млн авто в 2017 году не прошли техосмотр в Беларуси, что связано с нежеланием водителей платить транспортный налог: сумма штрафа меньше, чем уплата налога.
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