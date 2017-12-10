В преддверии дня Святого Валентина — 13 февраля в Минске выступит Тина Кароль . Новая концертная программа певицы — симбиоз женских историй, выраженных в песнях и танцевальных постановках в стиле modern and contemporary. Шоу покажут на сцене Прайм Холл .





— Многогранность женщины — это воплощение единства и борьбы противоположностей. Мы любим и ненавидим, мы обижаемся и прощаем, теряем надежду и снова свято верим, — говорит певица. — Этот концерт о том, какой разной может быть любовь. Я спою о том, что настоящая любовь никогда не перестает, а продолжает быть, жить, творить и радовать.

Тина Кароль едет в тур в поддержку своего нового альбома — в концерте прозвучат, как премьеры песен, так и лучшие хиты певицы.

Как сообщили организаторы, отдельной «фишкой» станет прямая life-трансляция концерта на больших экранах. Используют многокамерную съемку, параллельный монтаж с графикой и визуальными эффектами. Поклонники смогут увидеть то, что не видно из зрительного зала, разглядеть каждую эмоцию любимой певицы. Над прямой трансляцией будет работать команда во главе с Максимом Делиергиевым.

Режиссерами новой сольной программы Тины Кароль стали Наталья Острикова, Наталья Лысенкова и Мария Григоращенко, известные своей режиссурой на ТВ-проектах.

Напомним, роман со сценой у Тины Кароль длится уже более десяти лет. Песни «Сдаться ты всегда успеешь», «Помню», «Я все еще люблю», «Жизнь продолжается», «Україна — це ти» и многие другие стали популярными и заняли свое место в сердцах поклонников.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

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