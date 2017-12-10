ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинские военные получили внедорожники с китайскими двигателями

11.12.2017 10:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Производство военных грузовых автомобилей повышенной проходимости налажено на украинском предприятии «Богдан», сообщает портал autoconsulting.com.ua.


Фото: autoconsulting.com.ua

Автомобиль получил индекс «Богдан-6317». Машина оснащается новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай). Это 4-тактный, 6-цилиндровый мотор с турбонаддувом, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л. с.

Двигатель позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа позволяет перевозить до 11 000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках.

С применением новых двигателей на автомобилях серии «Богдан» украинские производители смогли отказаться от российских двигателей. Ранее вся линейка армейских «Богдан» комплектовалась российским двигателем ЯМЗ.

Кстати, на этом шасси производятся бронированные грузовики. На шасси устанавливается полностью бронированный кунг с уровнем защиты STANAG 1 и специальная бронекабина. Также отдельно бронированы топливные баки, АКБ, баллоны тормозной системы и ступичные элементы системы подкачки шин.

Читайте также: Украинцы разработали броневик на базе белорусского грузовика МАЗ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двигатель позволяет автомобилю развивать максимальную скорость автомобиля - 85 км/ч.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Умер актер Иван Мацкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика