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Украинские военные получили внедорожники с китайскими двигателями
Производство военных грузовых автомобилей повышенной проходимости налажено на украинском предприятии «Богдан»,
Автомобиль получил индекс «Богдан-6317». Машина оснащается новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай). Это 4-тактный, 6-цилиндровый мотор с турбонаддувом, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л. с.
Двигатель позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа позволяет перевозить до 11 000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках.
С применением новых двигателей на автомобилях серии «Богдан» украинские производители смогли отказаться от российских двигателей. Ранее вся линейка армейских «Богдан» комплектовалась российским двигателем ЯМЗ.
Кстати, на этом шасси
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Двигатель позволяет автомобилю развивать максимальную скорость автомобиля - 85 км/ч.
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