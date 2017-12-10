Украинские военные получили внедорожники с китайскими двигателями

Производство военных грузовых автомобилей повышенной проходимости налажено на украинском предприятии «Богдан», сообщает портал autoconsulting.com.ua.



Фото: autoconsulting.com.ua

Автомобиль получил индекс «Богдан-6317». Машина оснащается новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай). Это 4-тактный, 6-цилиндровый мотор с турбонаддувом, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л. с.

Двигатель позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа позволяет перевозить до 11 000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках.

С применением новых двигателей на автомобилях серии «Богдан» украинские производители смогли отказаться от российских двигателей. Ранее вся линейка армейских «Богдан» комплектовалась российским двигателем ЯМЗ.

Кстати, на этом шасси производятся бронированные грузовики. На шасси устанавливается полностью бронированный кунг с уровнем защиты STANAG 1 и специальная бронекабина. Также отдельно бронированы топливные баки, АКБ, баллоны тормозной системы и ступичные элементы системы подкачки шин.

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