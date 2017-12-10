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В бюджет столицы на субсидии для малого бизнеса заложено 817,5 тысяч рублей

11.12.2017 12:04 — Разное | Ежедневник  
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В бюджет столицы на субсидии для малого бизнеса заложено 817,5 тысяч рублей

фото: belta.by

Мингорисполком выделит в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса 817,5 тыс. рублей.

Получить субсидии можно будет на конкурсной основе. Они будут использоваться для возмещения части процентов по инвестиционным кредитам, передает БЕЛТА
Такая финансовая поддержка доступна тем субъектам малого предпринимательства, которые реализуют инвестиционные проекты по приоритетным направлениям. Это создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Поддержка будет оказываться в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства.

В этом году на субсидии для малого предпринимательства в городском бюджете было предусмотрено 755,5 тыс. рублей, и 23 столичных субъекта воспользовались предоставленной возможностью.

 
 
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Мингорисполком выделит в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса 817,5 тыс. рублей.

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