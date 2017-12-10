В бюджет столицы на субсидии для малого бизнеса заложено 817,5 тысяч рублей

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Мингорисполком выделит в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса 817,5 тыс. рублей.

Получить субсидии можно будет на конкурсной основе. Они будут использоваться для возмещения части процентов по инвестиционным кредитам, передает БЕЛТА .

Такая финансовая поддержка доступна тем субъектам малого предпринимательства, которые реализуют инвестиционные проекты по приоритетным направлениям. Это создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Поддержка будет оказываться в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства.

В этом году на субсидии для малого предпринимательства в городском бюджете было предусмотрено 755,5 тыс. рублей, и 23 столичных субъекта воспользовались предоставленной возможностью.