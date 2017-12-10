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В бюджет столицы на субсидии для малого бизнеса заложено 817,5 тысяч рублей
11.12.2017 12:04 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Мингорисполком выделит в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса 817,5 тыс. рублей.
Получить субсидии можно будет на конкурсной основе. Они будут использоваться для возмещения части процентов по инвестиционным кредитам, передает
Поддержка будет оказываться в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства.
В этом году на субсидии для малого предпринимательства в городском бюджете было предусмотрено 755,5 тыс. рублей, и 23 столичных субъекта воспользовались предоставленной возможностью.
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Мингорисполком выделит в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса 817,5 тыс. рублей.
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