ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина подсчитала потери от блокады Донбасса

11.12.2017 11:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

фото: lenta.ru

Потери Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса в 2017 году составили 1,8 млрд долларов. В 2018 году они прогнозируются на уровне 500 млн долларов.

Об этом сообщается на странице Национального банка страны в Facebook, пишет lenta.ru.

«Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долларов в 2017 году и 0,5 млрд долларов в 2018 году», — говорится в сообщении.

Активность иностранных инвесторов на Украине сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками. В Нацбанке отмечают важность для Украины продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения обязательств, так как в 2019-2020 годах Киев ждет пик выплаты по внешнему долгу.

В ноябре глава Минэкономики Украины Степан Кубив заявил, что страна потеряла около 15 миллиардов долларов из-за ухода с традиционных рынков, основным из которых был российский. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ВВП страны сократился на 16 % из-за «агрессии» России.

В марте 2017 года украинские националисты заблокировали железные и автомобильные дороги, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду республик Донбасса.

Общий государственный долг Украины за сентябрь вырос на 470 миллионов долларов и составил 77,03 миллиарда долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потери Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса в 2017 году составили 1,8 млрд долларов. В 2018 году они прогнозируются на уровне 500...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сольный концерт одной из самых высокооплачиваемых звезд Украины состоится в минском "Прайм Холл"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика