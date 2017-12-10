Голый мужчина в киевском метро едва не угнал поезд

Полностью раздетый мужчина распугал пассажиров на станции Красный хутор в киевском метрополитене. В ролике, который размещен очевидцем на канале YouTube, видно, что молодой человек без малейшего смущения, не спеша и покуривая сигарету, разгуливает по пустому вагону. За ним на расстоянии следуют сотрудники метрополитена и полицейские, которых явно не соблазняют обещанные мужчиной "обнимашки".

В какой-то момент мужчина решил запереться в кабине машиниста, что с успехом и сделал. После некоторых усилий машинисту все-такие удалось пробраться на свое рабочее место.

В конце концов нарушителя удалось задержать и передать медикам.