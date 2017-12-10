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Голый мужчина в киевском метро едва не угнал поезд
11.12.2017 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Полностью раздетый мужчина распугал пассажиров на станции Красный хутор в киевском метрополитене. В ролике, который размещен очевидцем на канале YouTube, видно, что молодой человек без малейшего смущения, не спеша и покуривая сигарету, разгуливает по пустому вагону. За ним на расстоянии следуют сотрудники метрополитена и полицейские, которых явно не соблазняют обещанные мужчиной "обнимашки".
В какой-то момент мужчина решил запереться в кабине машиниста, что с успехом и сделал. После некоторых усилий машинисту все-такие удалось пробраться на свое рабочее место.
В конце концов нарушителя удалось задержать и передать медикам.
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Обнаженный гражданин гулял по вагону в метрополитене Киева, курил и обещал объятия работникам метро, которые пытались его задержать.
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