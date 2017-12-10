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Змитер Войтюшкевич приглашает на рождественский концерт
7 января
— Раньше мы делали такой концерт каждый год и сейчас очень хочется вернуть эту традицию, — говорит Змитер Войтюшкевич. — Будут лучшие песни, а также праздничные и даже детские. Будет самое лучшее праздничное настроение даже для тех, кого оно до этого обойдет стороной. Планирую быть на концерте со своей семьей и вас приглашаю приходить вместе с детками, — говорит Змитер Войтюшкевич.
Название программе дала песня на слова Владимира Некляева, анимационный клип на которую за два года собрал больше 40 тысяч просмотров на YouTube. В октябре 2017-го она прозвучала в качестве акустического биса на юбилейном концерте Войтюшкевича «25 гадоў на сцэне» в КЗ «Минск» — тогда ее пел весь зал.
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7 января Змитер Войтюшкевич и WZ-Orkiestra дадут в Минске праздничный концерт с программой "На Каляды".
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