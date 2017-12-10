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Россияне потратятся на Новый год, как до кризиса

11.12.2017 12:28 — Разное | Ежедневник  
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Россияне потратятся на Новый год, как до кризиса

фото: vedomosti.ru

На празднование Нового года средний россиянин потратит 17 600 руб. Это на 4% больше, чем год назад.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Новый год и Рождество-2018» компании Deloitte.

В прошлом году средний новогодний бюджет россиянина составлял 16 900 рос. руб., что на 2% больше, чем в 2015 году (16 500 руб.).

По словам партнера Deloitte Владимира Бирюкова, рост расходов россиян на новогодние праздники вдвое выше, чем в среднем по Европе. Россия находится на одном уровне с Германией. Специалисты также установили, что поведение россиян перед Новым годом все больше похоже на потребительские привычки европейцев. В этом году россияне начали делать новогодние покупки раньше: 33% будет куплено до 15 декабря (год назад — 28%), а в последнюю неделю года — 26% (год назад — 28%).

На прошлой неделе Росстат сообщил, что средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырех человек в России в текущем году выросла примерно на 300 рос. руб. по сравнению с 2016 годом. Прошлогодний показатель был равен 5,8 тыс. руб., в нынешнем году он достиг 6,1 тыс. руб.

 
 
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На празднование Нового года средний россиянин потратит 17 600 руб. Это на 4% больше, чем год назад.

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