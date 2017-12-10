У немцев 14 см, у белорусов - 5: в Германии экономят энергоресурсы, у нас - утеплитель

Уже через два года Европа собирается строить новые дома, которые будут либо сами обеспечивать себя всей энергией, либо будут отдавать столько же энергии, сколько берут из внешних источников. В Беларуси решили не отставать — с 2018 года в стране начнется масштабная тепловая модернизация. Правда, такого эффекта, который получат немцы, у нас не стоит ожидать. И вот почему.

Сон разума

Утепление старых «хрущевок», «панелек», «сталинок» и прочего советского наследия для страны жизненно необходимо. Но как правильно это делать, чтобы государство и население увидело потом реальную экономию энергоресурсов? Архитектор Дмитрий Альхимович, считает, что делать так, как это делали раньше — бессмысленная трата денег. Он советует изучить опыт Германии в этом вопросе.





— Каждый думает, что капитальный ремонт в Германии — это сочетание космических технологий, новейших строительных материалов и высококвалифицированного персонала, — говорит Дмитрий Альхимович. — На самом деле ничего особенного в их капремонте нет, все делают как и у нас. Правда, почему-то получается разный результат: у них красиво и рационально — у нас «как всегда».

Немцы свой старый жилой фонд модернизируют в обязательном порядке. Мы были на одном таком объекте в Касселе: многоквартирный дом, который практически ничем не отличался от наших. В нем после ремонта будут жить престарелые люди, то есть это социальное жилье.

Так вот, для утепления фасада этого здания использовался пенополистирол толщиной 140 мм. При этом Кассель находится в 8-м климатическом поясе со средней температурой в зимнее время от -12,2оС до -6,7оС.



Как утепляют дом в Касселе

Минск находится в 5-й климатическом поясе, котором может быть и -28,8оС. При этом в системах утепления фасада здания чаще всего используется утеплитель толщиной всего 50 мм. Что это, как ни сон разума?



Наша «пятерочка» пенапласта

Деньги на ветер

Стандартная тепломодернизация до сих пор ведется по нашим устаревшим белорусским нормам и расчетам, основанных на том, что коэффициент теплосопротивления равен 3,2 Вт/м•°С. На основании этой цифры и идет расчет конструкции стен и толщины утеплителя.

В Германии норма — 4,17 Вт/м•°С. Соответственно, при расчете толщины утеплителя там ориентируются на эту цифру.

Внимательный человек заметит, что климат в Германии мягче чем у нас, а коэффициент теплосопротивления — выше. Если наши строительные нормы изменять с оглядкой на Европу, то, с поправкой на климат, наш коэффициент должен быть выше, чем у немцев, примерно 4,27.





— Получается, что мы делаем расчет по неправильной и устаревшей методике, — говорит Дмитрий Альхимович. — При проведении тепломодернизации изначально закладываются неверные физические основы расчета. Соответственно, для наших стен, вопреки здравому смыслу, назначаются утеплители, которые по европейским стандартам не проходят.

Более того, у нас любят экономить, поэтому при проведении термомодернизации закладываются решения на пределе, без запаса — коэффициент дотягивает до 3,2, значит хорошо. Поэтому у нас всегда укладывается минимальный слой утеплителя. Выходит, что при проведении модернизации, направленной на экономию энергоресурсов, у нас в стране сэкономить получалось в основном на утеплителях.

Если неправильно выбрана толщина материала, между стеной и утеплителем происходит конденсация влаги. При замерзании образуются морозные клинья, которые разрушают как внешний слой отделки, так и сам материал стены.

На этом отличия нашего капремонта от немецкого не заканчиваются. Например, до немцев уже давно дошло, что использование центральной системы отопления не эффективно, проще и дешевле подвести к дому газ и сделать газовую котельную — нет теплопотерь при передаче тепла.



Газовая котельная дома в Касселе

Вот так выглядит котельная в немецкой многоэтажке. Обратите внимание на толщину утеплителя на трубопроводах, менее чем 6 мм — не считается утеплением.

Кстати, с этого года в Европе уже нельзя строить здания с классом энергоэффективности ниже В. Наше же жилье редко дотягивает до С класса (среднее потребление энергии).

Что творят эстонцы!

Недавний пример энергомодернизации в Эстонии: советское здание превратили в жилье с нулевым энергопотреблением. Старое семейное общежитие Таллиннского технического университета (ТТУ) этим летом приобрело абсолютно новый внешний вид, а благодаря современным решениям траты на отопление уменьшатся в три раза, сообщает Postimees .



Фото: Sander Ilvest

На этом общежитии опробована новая технология ремонта и утепления фасада: внешние панели с утеплителями, вентиляцией и даже окнами изготовили на заводе. После этого нужно было только «надеть» их на дом и обработать места, где они стыкуются.

Вот как выглядит процесс сборки навесного фасада:



Фото: Sander Ilvest

. (Видео с сайта postimees.ee)

Половина квартир в доме для получения теплой воды будет использовать установленные на крыше солнечные коллекторы, вторая половина — систему использования тепла сточных вод.



В общежитии тестируется система возврата тепла сточных вод. Фото: Sander Ilvest

С марта по октябрь солнечные коллекторы будут обеспечивать теплой водой и другую половина общежития. Если не хватит солнца, теплая вода будет браться также из городского водоснабжения.



Фото: Sander Ilvest

В общежитии 80 квартир: 70 однокомнатных и 10 двухкомнатных. Плата за аренду однокомнатной квартиры составляет 288 евро, вместе с коммунальными платежами должно быть немного больше 300 евро.



Фото: Sander Ilvest

Если эксперимент пройдет успешно и здание покажет заявленную энергоэффективность, то по его примеру можно будет реконструировать другие пятиэтажки. Оценить результат смогут в марте 2018.