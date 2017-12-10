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Актуально для белорусов: Volkswagen, Ford и Nissan объявили об отзыве некоторых моделей
Компании Volkswagen, Nissan и Ford объявили о проведении в соседней стране сервисных акций, касающихся автомобилей, которые могли быть реализованы и в Беларуси.
Что касается Volkswagen, то отзыву подлежат 30 777 автомобилей Polo Sedan, реализованных c 2015 год по 2017 г. Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт.
В случае с Ford речь идет о 13 129 экземплярах Transit, произведенных на заводе в Елабуге в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017 года. Причиной отзыва является возможность установки на некоторых машинах не соответствующего требованиям ремня безопасности переднего пассажирского сиденья. Он может стать причиной «сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения», информирует
Также на сайте
Все работы в рамках озвученных сервисных акций для владельцев будут осуществляться бесплатно. С VIN-кодами отзываемых транспортных средств также можно ознакомиться на сайте Росстандарта.
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Сразу три марки на российском рынке объявили об отзыве своих моделей. В рамках кампании владельцы могут бесплатно заменить дефектные детали. Проверить...
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