В Кобринском районе лоб в лоб столкнулись две Audi: один человек погиб

Смертельная авария произошла 10 декабря, в 19.10, вблизи деревни Залесье Кобринского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.





По предварительной информации, 24-летний водитель Audi A6 ехал по трассе М10 Гомель — Кобрин со стороны деревни Камень в направлении Кобрина. На 534-м километре дороги при совершении обгона большегрузного автомобиля на закруглении дороги он совершил столкновение со встречной Audi 80, которой управлял 27-летний мужчина. После столкновения «восьмидесятка» вылетела в кювет и опрокинулась.



Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП ехавшие в Audi 80 27-летняя жена водителя и 20-летняя двоюродная сестра получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя в 21.40 скончалась.