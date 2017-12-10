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В Кобринском районе лоб в лоб столкнулись две Audi: один человек погиб

11.12.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 10 декабря, в 19.10, вблизи деревни Залесье Кобринского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


По предварительной информации, 24-летний водитель Audi A6 ехал по трассе М10 Гомель — Кобрин со стороны деревни Камень в направлении Кобрина. На 534-м километре дороги при совершении обгона большегрузного автомобиля на закруглении дороги он совершил столкновение со встречной Audi 80, которой управлял 27-летний мужчина. После столкновения «восьмидесятка» вылетела в кювет и опрокинулась.


Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП ехавшие в Audi 80 27-летняя жена водителя и 20-летняя двоюродная сестра получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя в 21.40 скончалась.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 10 декабря, в 19.10, вблизи деревни Залесье.

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