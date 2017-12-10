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Гидромет: в Беларуси потеплеет, на юго-западе днем до +11°С

11.12.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют потепление, во вторник на юго-западе Беларуси ожидается до +11°С, сообщили в Гидромете.

Гидромет: в Беларуси потеплеет, на юго-западе днем до +11°С
© Sputnik / Виктор Толочко
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12 декабря погоду на территории Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

"Во вторник ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, по западу местами сильный порывистый", — сообщили Sputnik в понедельник в Гидромете.

По словам синоптиков, температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до —4..+2°С, во второй половине дня повысится до +2..+8°С; по юго-западу ночью +3..+5°С, днем +9..+11°С.

13 декабря, в среду, территория Беларуси окажется под влиянием более прохладных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, на юго-востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта, сказали специалисты.

Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью в северо-западных районах республики сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью —2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С, сообщили в Гидромете.

14 декабря ночью погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем республика окажется в зоне фронтальных систем, которые переместятся с территории Польши.

"Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —1..-7°С, максимальная днем —3..+3°С", — сообщили синоптики,

 
Теги: Минск
 
 
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На неделе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах будет гололедица.

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