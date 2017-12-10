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Число официальных безработных падает восьмой месяц подряд. Сколько белорусов сидит без работы

11.12.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси седьмой месяц подряд сокращается число безработных. Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало декабря — 24 146.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на начало этого месяца составил 0,6%. Для сравнения: год назад этот показатель был на уровне 0,8%, а нетрудоустроенными были 35 818 человек.

На 1 декабря этого года в центрах занятости было 55 662 вакансии.

Число нетрудоустроенных в Беларуси сокращается седьмой месяц подряд. До этого количество нетрудоустроенных белорусов увеличивалось на протяжении трех месяцев.

Однако в некоторых районах, несмотря на сокращение безработицы в целом по стране, за год заметно выросло число нетрудоустроенных. Так, самым безработным по-прежнему является Молодечненский район, где на начало ноября не могли найти работу через центры занятости 590 человек. При этом число официальных нетрудоустроенных сократилось на 19,5% по сравнению с началом ноября 2016 года.

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы в Стародорожском и Минском районах — 0,1%.

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Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало декабря - 24 146.

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