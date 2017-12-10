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Число официальных безработных падает восьмой месяц подряд. Сколько белорусов сидит без работы
В Беларуси седьмой месяц подряд сокращается число безработных. Если
Уровень зарегистрированной безработицы на начало этого месяца составил 0,6%. Для сравнения: год назад этот показатель
На 1 декабря этого года в центрах занятости было 55 662 вакансии.
Число нетрудоустроенных в Беларуси сокращается седьмой месяц подряд. До этого количество нетрудоустроенных белорусов
Однако в некоторых районах, несмотря на сокращение безработицы в целом по стране, за год заметно
Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы в Стародорожском и Минском районах — 0,1%.
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Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало декабря - 24 146.
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