В Вилейке пьяный водитель на VW столкнулся с ехавшей на вызов пожарной машиной и сбежал

В Вилейке 10 декабря столкнулись Volkswagen и пожарная машина. Водитель и пассажиры легковушки с места происшествия скрылись, пишет « Край.by ».

Авария произошла в 04.30 возле кафе «Элита». Машина спасателей ехала на пожар с включенными маячками. В это время от остановки возле Дома быта, где находится кафе, начал отъезжать Volkswagen Passat. «Пожарной машине для объезда стоявшего на дороге такси пришлось выехать на полосу встречного движения. Passat не уступил ей дорогу, автомобили столкнулись», — рассказал госавтоинспектор ОГАИ Вилейского РОВД Геннадий Сеськов.

После аварии все находившиеся в салоне легковушки люди с места происшествия скрылись. Однако вскоре сотрудники ГАИ нашли водителя Volkswagen по месту жительства.

Выяснилось, что VW управлял 18-летний парень. Он был пьян, а также не имел права управления автомобилем. На него составили семь протоколов.

В самой аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. МАЗ спасателей при этом остался на месте ДТП, на пожар вместо него выехала другая машина.