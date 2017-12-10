ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вилейке пьяный водитель на VW столкнулся с ехавшей на вызов пожарной машиной и сбежал

11.12.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Вилейке 10 декабря столкнулись Volkswagen и пожарная машина. Водитель и пассажиры легковушки с места происшествия скрылись, пишет «Край.by».

Авария произошла в 04.30 возле кафе «Элита». Машина спасателей ехала на пожар с включенными маячками. В это время от остановки возле Дома быта, где находится кафе, начал отъезжать Volkswagen Passat. «Пожарной машине для объезда стоявшего на дороге такси пришлось выехать на полосу встречного движения. Passat не уступил ей дорогу, автомобили столкнулись», — рассказал госавтоинспектор ОГАИ Вилейского РОВД Геннадий Сеськов.

После аварии все находившиеся в салоне легковушки люди с места происшествия скрылись. Однако вскоре сотрудники ГАИ нашли водителя Volkswagen по месту жительства.

Выяснилось, что VW управлял 18-летний парень. Он был пьян, а также не имел права управления автомобилем. На него составили семь протоколов.

В самой аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. МАЗ спасателей при этом остался на месте ДТП, на пожар вместо него выехала другая машина.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
VW управлял 18-летний парень. Он был пьян, а также не имел права управления автомобилем. На него составили семь протоколов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У немцев 14 см, у белорусов - 5: в Германии экономят энергоресурсы, у нас - утеплитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика