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Беларусь и ЕС могут подписать документ о перспективах сотрудничества
11.12.2017 13:01 — Разное | Ежедневник
фото: euroradio.fm
В первой половине 2018 года Беларусь и ЕС согласуют перспективы сотрудничества на 2018-2020 годы.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, пишет
По его словам, обсуждение документа вышло на финальную стадию, но есть еще несколько технических моментов.
"Между нами появится документ, который содержит слово "партнерство" между Европейским союзом и Беларусью. Это будет впервые, я думаю, в истории наших отношений. Это документ открывает доступ к финансовым инструментам, который задействует Европейский союз в рамках "Восточного партнерства", - сказал Кравченко.
Этот документ, по словам чиновника, необходим для дальнейшего подписания договора о партнерстве и сотрудничестве.
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В первой половине 2018 года Беларусь и ЕС согласуют перспективы сотрудничества на 2018-2020 годы.
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