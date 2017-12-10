Беларусь и ЕС могут подписать документ о перспективах сотрудничества

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В первой половине 2018 года Беларусь и ЕС согласуют перспективы сотрудничества на 2018-2020 годы.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, пишет euroradio.fm .

По его словам, обсуждение документа вышло на финальную стадию, но есть еще несколько технических моментов.

"Между нами появится документ, который содержит слово "партнерство" между Европейским союзом и Беларусью. Это будет впервые, я думаю, в истории наших отношений. Это документ открывает доступ к финансовым инструментам, который задействует Европейский союз в рамках "Восточного партнерства", - сказал Кравченко.

Этот документ, по словам чиновника, необходим для дальнейшего подписания договора о партнерстве и сотрудничестве.

