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Более Br817,5 тыс. государство планирует отдать на МСП
На субсидии для малого и среднего предпринимательства в 2018 году госбюджете предусмотрено Br817,5 тыс.
Средства пойдут на возврат части процентов по кредитам, и будут выделяться на конкурсной основе. Приоритет будет отдаваться тем субъектам, которые занимаются бизнесом в актуальных сферах. Перечень таких направлений уже определен, передает
Это: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий. Субсидирование таких производств предусмотрено программой государственной поддержки малого предпринимательства.
Информация о предоставлении субсидий и проведении конкурсов находится на официальном сайте Мингорисполкома.
Напомним, президент 23 ноября
Ранее, 19 сентября,
Однако лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко
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На субсидии для малого и среднего предпринимательства в 2018 году госбюджете предусмотрено Br817,5 тыс.
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