Более Br817,5 тыс. государство планирует отдать на МСП

На субсидии для малого и среднего предпринимательства в 2018 году госбюджете предусмотрено Br817,5 тыс.

Средства пойдут на возврат части процентов по кредитам, и будут выделяться на конкурсной основе. Приоритет будет отдаваться тем субъектам, которые занимаются бизнесом в актуальных сферах. Перечень таких направлений уже определен, передает БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.

Это: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий. Субсидирование таких производств предусмотрено программой государственной поддержки малого предпринимательства.

Информация о предоставлении субсидий и проведении конкурсов находится на официальном сайте Мингорисполкома.

Напомним, президент 23 ноября подписал декрет «О развитии предпринимательства», призванный улучшить бизнес-климат в Беларуси. В комментарии было указано, что документ кардинально меняет механизмы взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.

Ранее, 19 сентября, Лукашенко подписал указ №337, в котором определены новые виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской.