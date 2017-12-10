Домрачева снова в деле. Итоги второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Второй этап Кубка мира принес Беларуси два подиума в женских гонках и тревожные новости о готовности мужской команды. SPORT.TUT.BY разбирает победы и провалы Хохфильцена и рассказывает о главных героях, без которых прошедший уикэнд выдался бы слишком скучным.



Фото: biathlonworld.com

Домрачева снова на троне

Лидер белорусской команды показала класс в первой же гонке этапа. Домрачева уверенно взяла золото, пройдя спринт с нулем на стрельбище. Она привезла серебряной Анастасии Кузьминой 21 секунду. Днем позже Дарья стала третьей в пасьюте. Белоруска промахнулась лишь раз и, конечно, Домрачева лучшего образца с таким результатом без шансов выиграла бы вторую гонку подряд и оформила 30-ю победу на Кубке мира. Но пока белоруска уступает соперницам ходом: в спринте ее отставание от самой быстроногой Макарайнен составило чуть больше пяти секунд, а в преследовании — минуту и 14 секунд. Домрачева проехала пасьют даже медленнее Надежды Скардино и Ирина Кривко.

Еще в Эстерсунде Дарья признавалась, что скольжение лыж ее беспокоит. В межсезонье Домрачева сменила производителя лыж — «Фишер» на «Россионьоль». Впрочем, чемпионка Сочи верит в свою команду и профессионализм брутального сервисмена Даниэля Мюллера . Дарья собирается пропустить следующий этап Кубка мира во Франции. Вместо гонок в Анси она проведет высокогорный сбор, а ее команда — наверняка работу над ошибками.



Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Остальные белорусы: за женщин радостно, за мужчин беспокойно

Женская команда продолжает прибавлять. С каждым стартом появляется все больше надежд, что бороться за медали в этом сезоне будут не только Домрачева и Скардино, но и другие наши девушки. В Хохфильцене Ирина Кривко выдала свой лучший перфоманс за годы выступлений на Кубке мира. 26-летняя биатлонистка стала 35-й в спринте, схватив два штрафных круга, зато феерично прошла пасьют: четыре огневых рубежа на ноль и как бонус — десятка сильнейших. В преследовании Ирина показала 19-й ход (проигрыш финке Макарайнен — 57 секунд) и обошла по скорости на дистанции девушек из топа общего зачета — Доротею Вирер, Сюнневе Сулемдаль и Лауру Дальмайер.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Несмотря на итоговое седьмое место в эстафете, женский квартет выглядит очень симпатично и конкурентоспособно. Четверка в составе Скардино, Кривко, Писаревой и Домрачевой при более-менее чистой стрельбе смело может бороться за пьедестал в командных гонках. В Хохфильцене самым слабым получился этап Кривко. После стойки она заглянула на два штрафных круга. Но причина не в психологии или плохой форме Ирины, а ветровой обстановке, банально сыгравшей не в нашу пользу.

Куда больше проблем у мужской команды. Лучшим в спринте стал Виктор Кривко, с одним промахом обустроившийся на 61-м месте. Соответственно, никто из белорусских парней в пасьют не попал. Но день отдыха накануне эстафеты не пошел им на пользу. Стартер и по совместительству именинник Максим Воробей неудачно зацепился и упал еще перед первой стрельбой, растеряв патроны, а после стойки заехал на два штрафных круга. «Штрафную» эстафету подхватил и Антон Смольский, намотавший на втором этапе лишние 150 метров дистанции. Третьим бежал Виктор Кривко. Но после двух провальных этапов его отставание составляло уже почти шесть минут. Белорусскую команду сняли с дистанции, когда парни начали проигрывать лидерам-норвежцам целый круг.

Публикация от Надежда Скардино (@skardinon) Авг 9 2017 в 12:31 PDT

Золотые запасы Норвегии

Кажется, рыжий Бо постепенно меняет свое прозвище на Бо золотого. Йоханнес выиграл третью личную гонку сезона. Он, как и Мартен Фуркад, чисто прошел спринт. Но стартовавший позади молодого норвежца Мартен не смог уделать Бо ходом — слишком уж хорош амбициозный викинг. В пасьюте Йоханнес трижды заезжал на штрафные круги и все равно привез ближайшему преследователю Якову Факу почти минуту.