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Под Белыничами пьяный водитель сбил женщину и скрылся
Вечером 10 ноября на подъезде к Белыничам неизвестный водитель на Citroen сбил 54-летнюю женщину и скрылся. Его нашли через полчаса — мужчина был сильно пьян, сообщили в областной ГАИ.
ДТП произошло в 16.53 на трассе М4. Женщина без световозвращающих элементов шла по обочине, когда ее сбил ехавший в попутном направлении автомобиль. Пешеход получила переломы рук, ног, ушибы поясничной области, ссадины головы, лица. Водитель с места аварии скрылся.
Поиски нарушителя начались по всей области. Через полчаса его обнаружили. Машину задержали возле дома № 17 по улице Некрасова в Белыничах. Выяснилось, что женщину сбил 32-летний местный житель. В выдыхаемом воздухе у него было 2,3 промилле алкоголя.
В отношении водителя возбудили уголовное дело.
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В выдыхаемом воздухе у нарушителя было 2,3 промилле алкоголя.
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