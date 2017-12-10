Под Белыничами пьяный водитель сбил женщину и скрылся

Вечером 10 ноября на подъезде к Белыничам неизвестный водитель на Citroen сбил 54-летнюю женщину и скрылся. Его нашли через полчаса — мужчина был сильно пьян, сообщили в областной ГАИ.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

ДТП произошло в 16.53 на трассе М4. Женщина без световозвращающих элементов шла по обочине, когда ее сбил ехавший в попутном направлении автомобиль. Пешеход получила переломы рук, ног, ушибы поясничной области, ссадины головы, лица. Водитель с места аварии скрылся.

Поиски нарушителя начались по всей области. Через полчаса его обнаружили. Машину задержали возле дома № 17 по улице Некрасова в Белыничах. Выяснилось, что женщину сбил 32-летний местный житель. В выдыхаемом воздухе у него было 2,3 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбудили уголовное дело.