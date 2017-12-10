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МАРТ составил рейтинг регионов по торговле и общепиту (на первом месте не Минск)
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли составило рейтинг регионов по торговле, общепиту и бытовому обслуживанию населения в январе-сентябре этого года. При этом Минск занял в топе одно из последних мест.
Первое место в рейтинге заняла Гродненская область, второе — Витебская, а третье — Брестская. Для сравнения: в январе-июне топ-3 выглядел иначе: Витебская область лидировала, на второй строчке была Гродненская, а на третьей — Минск.
По итогам января-сентября столица опустилась на предпоследнее место рейтинга — на 6. Хуже показатели только в Могилевской области.
При этом четвертое место рейтинга занимает Минская область, а пятое — Гомельская.
В МАРТ уточняют, что наиболее существенное влияние на место в рейтинге оказывает рост розничного и оптового товарооборотов, учитывается также региональный рост цен, доля продажи товаров отечественного производства, рентабельность организаций отрасли, состояние задолженности перед поставщиками товаров, удельный вес безналичных расчетов
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Министерстве антимонопольного регулирования и торговли составило рейтинг регионов по торговле, общепиту и бытовому обслуживанию населения в январе-сентябре...
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