МАРТ составил рейтинг регионов по торговле и общепиту (на первом месте не Минск)

Министерстве антимонопольного регулирования и торговли составило рейтинг регионов по торговле, общепиту и бытовому обслуживанию населения в январе-сентябре этого года. При этом Минск занял в топе одно из последних мест.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Рейтинг составляется на основании 14 ключевых показателей развития названных видов деятельности: розничный и оптовый товарообороты, чистая прибыль и рентабельность продаж, доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте торговли и удельный вес безналичных расчетов, рост цен, состояние задолженности перед поставщиками товаров, выполнение социальных стандартов в сфере торговли и общественного питания и другого.

Первое место в рейтинге заняла Гродненская область, второе — Витебская, а третье — Брестская. Для сравнения: в январе-июне топ-3 выглядел иначе: Витебская область лидировала, на второй строчке была Гродненская, а на третьей — Минск.

По итогам января-сентября столица опустилась на предпоследнее место рейтинга — на 6. Хуже показатели только в Могилевской области.

При этом четвертое место рейтинга занимает Минская область, а пятое — Гомельская.

В МАРТ уточняют, что наиболее существенное влияние на место в рейтинге оказывает рост розничного и оптового товарооборотов, учитывается также региональный рост цен, доля продажи товаров отечественного производства, рентабельность организаций отрасли, состояние задолженности перед поставщиками товаров, удельный вес безналичных расчетов